Změny v testech: Místo CANAL+ Polska testuje Bis

Změny v testech: Místo CANAL+ Polska testuje BisDNES! | redakce | tisk | názory
Na transpondéru číslo 119 na satelitu Eutelsat Hot Bird 13G, který je zaparkován na pozici 13°E, došlo ke změnám. Skončily zde technické testy programové nabídky CANAL+ Polska a po krátké výluce ne transpondér opět v provozu. Tentokrát s novým obsahem.
Změny se týkají vysílání na kmitočtu 10,892 GHz. Transpondér nyní využívají programy francouzské pay-tv platformy Bis. Jde o identickou programovou nabídku, která je šířena i na původním kmitočtu 11,681 GHz. Vedle distribuce francouzských neplacených ale zakódovaných programů je zde šířena také francouzská verze německo-kulturního kanálu arte HD, která je volná ( FTA).
nové technické parametry - tp Bis:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,892 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
původní technické parametry - tp Bis:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,681 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK