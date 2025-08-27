Quantcast
CANAL+ v Polsku se staronovým transpondérem

Operátor satelitní placené televize CANAL+ zaktivoval v Polsku na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E nový transpondér. Jde o kapacitu, kterou v minulosti dlouhodobě používal.

Nová frekvence s programovou nabídkou CANAL+ se nachází na kmitočtu 10,892 GHz a šíří identické programy jako na své dosavadní frekvenci - tedy 10,796 GHz. Pravděpodobně dojde k přestěhování multiplexu na nové vysílací parametry.

V rámci multiplexu jsou šířeny programy FilmBox Extra HD, TVP Historia, TV Puls HD, FilmBox Action, Kino Polska Muzyka, FilmBox Family, Kino TV HD, Kino Polska HD, TVP ABC, Puls 2 HD, FilmBox Premium HD, TVP Seriale, CBS Reality HD, WP, TVP Kulztura HD a Motowizja HD. Všechny programy jsou zakódovány systémy podmíněného přístupu Nagra MA a některé i dalšími CA jako Viaccess, Irdeto, Mediaguard a Conax v závislosti na poskytování simulcryptu dalším operátorům.

původní technické parametry - tp CANAL+ Polska:

• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,796 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

nové technické parametry - tp CANAL+ Polska:

• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,892 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK

ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
freeSAT: Přeladění ČT:D/ČT art, HBO HD a Jojko
Premier League a WTA na Voyo
Představujeme: Pecka.TV
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Před 25 lety byly založeny stránky Parabola.cz
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Uragán - legendární show se vrací po 25 letech
