CANAL+ v Polsku se staronovým transpondérem
Operátor satelitní placené televize CANAL+ zaktivoval v Polsku na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E nový transpondér. Jde o kapacitu, kterou v minulosti dlouhodobě používal.
Nová frekvence s programovou nabídkou CANAL+ se nachází na kmitočtu 10,892 GHz a šíří identické programy jako na své dosavadní frekvenci - tedy 10,796 GHz. Pravděpodobně dojde k přestěhování multiplexu na nové vysílací parametry.
V rámci multiplexu jsou šířeny programy FilmBox Extra HD, TVP Historia, TV Puls HD, FilmBox Action, Kino Polska Muzyka, FilmBox Family, Kino TV HD, Kino Polska HD, TVP ABC, Puls 2 HD, FilmBox Premium HD, TVP Seriale, CBS Reality HD, WP, TVP Kulztura HD a Motowizja HD. Všechny programy jsou zakódovány systémy podmíněného přístupu Nagra MA a některé i dalšími CA jako Viaccess, Irdeto, Mediaguard a Conax v závislosti na poskytování simulcryptu dalším operátorům.
původní technické parametry - tp CANAL+ Polska:
• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,796 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK
nové technické parametry - tp CANAL+ Polska:
• Eutelsat Hot Bird (13°E), freq. 10,892 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK