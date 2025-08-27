Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 27. srpna 2025, svátek má Otakar

Česká televize představila novou organizační strukturu

DNES! | redakce | tisk | názory

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek představil na dnešním zasedání Rady ČT upravenou organizační strukturu instituce. Mezi nejvýraznější změny patří sloučení divizí Program a Digitální služby nebo vyčlenění ČT sport do samostatné divize.

První vlna úprav s platností od 1. září vychází z kandidátského projektu Hynka Chudárka a jejich cílem je vyšší efektivita, úspory a větší přehlednost v řízení instituce. Další úpravy organizační struktury budou následovat.

Barbora Smutná (foto: Pavla Černá, Česká televize)
▲ Barbora Smutná (foto: Pavla Černá, Česká televize)

Organizační změny, které dnes představujeme, jsou prvním krokem na cestě k efektivnější České televizi. V souladu s tím, co jsem deklaroval při své kandidatuře, jde o promyšlený začátek postupných úprav, které posílí naši programovou i digitální nabídku a přinesou lepší přehlednost celé organizace,“ uvedl generální ředitel Hynek Chudárek.

Michal Fila (foto: Jaroslav Fikota, Česká televize)
▲ Michal Fila (foto: Jaroslav Fikota, Česká televize)

Ředitelem divize Program a digitální služby, která vznikne sloučením původně dvou stejnojmenných divizí, bude Milan Fridrich.

Jiří Hrabovský (foto: Pavla Černá, Česká televize)
▲ Jiří Hrabovský (foto: Pavla Černá, Česká televize)

Program ČT sport je nově vyčleněn do samostatné divize Sport, jejím ředitelem bude Jiří Ponikelský. Divize Korporátních služeb se přejmenovává na divizi Korporátní vztahy a marketingová komunikace a v jejím vedení zůstává Michal Fila. Do její působnosti spadají útvary marketingu, bezpečnosti, stravování a řízení lidských zdrojů. Novou personální ředitelkou je od 1. září Barbora Smutná.

Jiří Ponikelský (foto: Jaroslav Fikota, Česká televize)
▲ Jiří Ponikelský (foto: Jaroslav Fikota, Česká televize)

Do přímé podřízenosti generálního ředitele jsou nově začleněny útvary Komunikace, charita a mediální partnerství, Obchod a Telexport, který se mimo jiné zabývá prodejem vysílacích práv. Vedoucím Kanceláře generálního ředitele je od 1. srpna Jiří Hrabovský, dosavadní vedoucí právního úseku.

Milan Fridrich (foto: Jaroslav Fikota, Česká televize)
▲ Milan Fridrich (foto: Jaroslav Fikota, Česká televize)

Od září obnoví Česká televize samostatnou ekonomickou redakci zpravodajství a chystá dva nové pořady zaměřené na ekonomiku. První z nich, Události, komentáře z ekonomiky, nabídnou každý týden souhrn nejdůležitějších událostí z ekonomiky, jejich rozbor s hosty ve studiu i speciální reportáže k aktuálním tématům. Vysílání odstartuje už 6. září.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
freeSAT: Přeladění ČT:D/ČT art, HBO HD a Jojko
freeSAT: Přeladění ČT:D/ČT art, HBO HD a Jojko
Premier League a WTA na Voyo
Premier League a WTA na Voyo
Představujeme: Pecka.TV
Představujeme: Pecka.TV
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Před 25 lety byly založeny stránky Parabola.cz
Před 25 lety byly založeny stránky Parabola.cz
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Uragán - legendární show se vrací po 25 letech
Uragán - legendární show se vrací po 25 letech

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Hříšní lidé Města pražského (11/13)
21:10 Hříšní lidé Města pražského (12/13)
21:50 Milenci a vrazi
kanál CT2 20:00 Tři mušketýři
21:50 Pán velkoměsta
00:30 Mata Hari
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Hell´s Kitchen Česko II (1)
21:55 Jáma lvová (1)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (63)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 My všichni školou povinní (3)
21:30 My všichni školou povinní (4)
22:45 Vinnetou: Nový svět
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:15 Sejdeme se na Cibulce
22:20 Cyranův poloostrov (2, 3)
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Colmare
22:05 Priznanie
23:35 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 Zubor: Európsky bizón
21:00 Továreň na zvieratá
22:00 MOJE POVSTANIE.SK
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 2 na 1
22:05 Koncert Karla Gotta
23:35 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Dědictví (19)
21:20 Dědictví (20)
22:20 Klaun (5)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook