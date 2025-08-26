To nejlepší z Discoringu na Rai 2

To nejlepší z Discoringu na Rai 2DNES! | redakce | tisk | názory
Další příležitost se podívat do archívu italského veřejnoprávního vysílatele Rai. Ten dnes večer na svém druhém programu odvysílá střihový pořad "Formidabile Discoring".
Diváci v rámci uvedené relace uvidí to nejlepší z legendárního hudebního pořadu, který se na obrazovkách Rai vysílal 13 let s celkovým počtem 411 dílů.
V Discoringu vystoupily desítky mezinárodních hvězd tehdejší pop music.
Formidabile Discoring vysílá Rai 2 dnes 26.8.2025 od 21:20 hodin do 23:55 hodin.
Rai 2 HD vysílá volně do celé Evropy prostřednictvím evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird. Stanice je součástí vybraných OTT operátorů.
