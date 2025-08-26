Quantcast
Úterý, 26. srpna 2025

To nejlepší z Discoringu na Rai 2

Další příležitost se podívat do archívu italského veřejnoprávního vysílatele Rai. Ten dnes večer na svém druhém programu odvysílá střihový pořad "Formidabile Discoring".

Diváci v rámci uvedené relace uvidí to nejlepší z legendárního hudebního pořadu, který se na obrazovkách Rai vysílal 13 let s celkovým počtem 411 dílů.

V Discoringu vystoupily desítky mezinárodních hvězd tehdejší pop music.

Formidabile Discoring vysílá Rai 2 dnes 26.8.2025 od 21:20 hodin do 23:55 hodin.

Rai 2 HD vysílá volně do celé Evropy prostřednictvím evropského satelitního systému Eutelsat Hot Bird. Stanice je součástí vybraných OTT operátorů.

zdroj: franck + vl.info

ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
VTi s aktualizací 15.0.04 pro boxy Vu+
freeSAT: Přeladění ČT:D/ČT art, HBO HD a Jojko
Premier League a WTA na Voyo
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Představujeme: Pecka.TV
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Před 25 lety byly založeny stránky Parabola.cz
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
Uragán - legendární show se vrací po 25 letech
