Podzim na TV JOJ: Ranč, Inkognito či Nemocnica

Podzim na TV JOJ: Ranč, Inkognito či NemocnicaDNES! | redakce | tisk | názory
TV JOJ na podzim přinese exkluzivní novinky, oblíbené seriály a rodinné pořady, ale i stabilní podvečerní show a magazíny. Podzim na TV JOJ startuje již 1.9.2025. Novinky jsou připravené v předstihu již nyní na streamovací platformě JOJ play.
Pondělky a středy budou na televizi JOJ patřit rodinné sáze „Ranč“. Nové postavy, zápletky drama startují již v pondělí 1. září 2025 ve 20:40 hodin. Úterek bude patřit zábavní relaci „Inkognito“. Hadači budou opět v premiérových částech odhalovat zajímavá povolání i tajné hosty, jako vždy ve 20:40 hodin.
Ve čtvrtek přichází na TV JOJ nová vědomostní show "Dobre vedieť". Moderátor Rasťo Sokol a kapitáni Zuzana Kubovčíková Šedová a Juraj Loj budou od 4.9. večer hádat a odpovídat i na ty nejkurióznější otázky spolu se svými hosty.
Ve stejný čas (20:40 hodin) bude JOJka v pátek vysílat oblíbený seriál „Nemocnica“, která slibuje kombinaci medicíny, emocí, romantiky a humoru.
Neděle bude ve znamení kriminální filmové série „Neuer“. TV JOJ představí osm zfilmovaných knih Václava Neuera vycházející ze skutečných případů, které se v průběhu let staly v Bratislavě. Hned po Neuerovi od 22:00 hodin bude JOJ vysílat minisérii vycházející z úspěšných kinofilmů MIKI a ČERNÁK pod názvem „MIKI“.
V podzimní sezóně nebudou chybět ani JOJkářské stálice. Každý pracovní den mohou diváci soutěžit s premiérovými částmi znalostní soutěže Riskuj!, či nahlédnout do kuchyní oblíbené kuchařské show „Bez servítky“. Soboty dopoledne patří nejmilejší pořad o zvířatech a jejich chovatelích - „Miláčikovo“. Nedělní podvečer je již tradičně obsazen mimořádně oblíbenými magazíny „Nová záhrada“, „Na chalupa“ a „Nové bývanie“.
Na říjen JOJ připravuje do vysílání premiéry rodinného pořadu "V siedmom nebi" a novou exkluzivní reality show "Behind The Fame". Na podzim také JOJka představí i formát, který na Slovensku nemá obdoby - pořad „SME TU“ (A Talks). SME TU je neobyčejně upřímná talk show, ve které redaktoři na autistickém spektru zpovídají výjimečné slovenské osobnosti. Ve "SME TU" se mohou zeptat na všechno.
zdroj: JOJ