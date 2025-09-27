Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 27. září 2025, svátek má Jonáš

28,2E: HGTV a Quest Red volně z nové frekvence

DNES! | redakce | tisk | názory

Dva volně ( FTA) vysílané programy mediální skupiny Warner Bros. Discovery (WBD) je možné přijímat z orbitální pozice 28,2°E z nových vysílacích parametrů. Vše nasvědčuje tomu, že programy čeká stěhování na nový transpondér.

Programy HGTV a Quest Red v irské mutaci v anglickém jazyce doposud bylo možné přijímat na kmitočtu 11,038 GHz ze satelitu Astra 2G v silném evropském paprsku. To se ale nejspíš brzy změní. Oba tyto programy spolu s dalšími placenými kanály WBD se objevily na kmitočtu 12,032 GHz z evropského beamu družice Astra 2E, která se nachází na stejné pozici.

Pro diváky ve střední Evropě se patrně změní jak parametry příjmu, tak i pokrytí, které je nadále v evropském paprsku.

nové technické parametry - HGTV, Quest Red:

• Astra 2E (28,2°E), freq. 12,032 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

původní technické parametry - HGTV, Quest Red:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,038 GHz, pol. V, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Dyn Sport Mix HD - sportovní kanál v HD a FTA z Astry
Dyn Sport Mix HD - sportovní kanál v HD a FTA z Astry
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Pět nových licencí pro DAB vysílání
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Všechnopárty
22:15 Muž z Hongkongu
kanál CT2 20:00 Marie Terezie
21:45 Modrá ocel
23:25 Sbal prachy a vypadni
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Thor: Láska jako hrom
22:50 Zabijákova žena a bodyguard
kanál PRIMA 20:15 Mladá krev (5)
21:35 Bez lítosti 2 (5)
22:35 Mechanik zabiják 2
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové 2 (11)
21:20 Profesionálové 2 (12)
22:30 Adéla ještě nevečeřela
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:15 Vím, že nic nevím
22:20 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:35 Neskoro večer
22:35 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:10 Anjeli strážni
20:40 IGRIC 2025
22:00 Cudzie dieťa (4/4)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:10 Susedia
21:50 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:20 Dlouhá míle (1/6)
00:00 Záchranáři v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook