28,2E: HGTV a Quest Red volně z nové frekvence
Dva volně ( FTA) vysílané programy mediální skupiny Warner Bros. Discovery (WBD) je možné přijímat z orbitální pozice 28,2°E z nových vysílacích parametrů. Vše nasvědčuje tomu, že programy čeká stěhování na nový transpondér.
Programy HGTV a Quest Red v irské mutaci v anglickém jazyce doposud bylo možné přijímat na kmitočtu 11,038 GHz ze satelitu Astra 2G v silném evropském paprsku. To se ale nejspíš brzy změní. Oba tyto programy spolu s dalšími placenými kanály WBD se objevily na kmitočtu 12,032 GHz z evropského beamu družice Astra 2E, která se nachází na stejné pozici.
Pro diváky ve střední Evropě se patrně změní jak parametry příjmu, tak i pokrytí, které je nadále v evropském paprsku.
nové technické parametry - HGTV, Quest Red:
• Astra 2E (28,2°E), freq. 12,032 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - HGTV, Quest Red:
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,038 GHz, pol. V, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA