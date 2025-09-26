Quantcast
Pátek, 26. září 2025

Pokušení - nový francouzský seriál v listopadu na HBO Max

Šestidílný francouzský seriál z produkce HBO Original Pokušení (The Seduction) má premiéru v pátek 14. listopadu na HBO Max, poté bude každý týden vysílán jeden díl až do 19. prosince.

O čem je nový seriál? Abyste se stali hrdinou svého vlastního příběhu, musíte někdy být padouchem v příbězích ostatních. Markýza de Merteuil, zrazená Valmontem, se vydává na odvážnou cestu, aby se stala přední pařížskou kurtizánou. POKUŠENÍ je natočeno volně podle románu „Les Liaisons Dangereuses“ od Pierra Choderlose de Laclose, vzrušujícího zkoumání ceny emocionální a sexuální svobody ve světě, kde jí ženy měly jen málo.

Obsazení: Anamaria Vartolomei jako Isabelle de Merteuil, Diane Kruger jako Madame de Rosemonde, Vincent Lacoste jako Vicomte de Valmont a Lucas Bravo jako Comte de Gercourt.

Nově oznámené obsazení: Noée Abita jako Madame de Tourvel, Julien de Saint-Jean jako Louis de Germain, Fantine Harduin jako Cécile de Volanges, Samuel Kircher jako Chevalier Danceny a Sandrine Blancke jako Madame de Volanges.

Autoři: Režie: Jessica Palud, scénář: Jean-Baptiste Delafon ve spolupráci s Jessicou Palud (epizody 1, 2 a 6) a Gaëlle Bellan (epizoda 1). Producenti: NABI Productions (skupina UGC) (Clément Birnbaum, Joachim Nahum) a Felicita Films (skupina TF1 Studios) (Marie Guillaumond).

zdroj: WBD

