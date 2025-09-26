Další frekvence po Rádiu Proglas pro Český rozhlas

Další frekvence po Rádiu Proglas pro Český rozhlasDNES! | redakce | tisk | názory
Veřejnoprávní Český rozhlas (ČRo) bude moci rozšířit či vylepšit své analogové pokrytí v pásmu VKV/FM. ČRo totiž získá další lukrativní vysílač po křesťanské rozhlasové stanici Proglas.
Provozovatel Rádia Proglas postupně vypíná většinu svých analogových VKV/FM vysílačů. Svým příznivcům nabízí svůj program nadále zdarma na klasickou pozemní anténu a to prostřednictvím nastupujícího digitálního rozhlasového vysílání (DAB). Stanice vysílá celoplošně prostřednictvím sítě RTI cz a regionálně v multiplexu společnosti TELEKO. Pro poslech je nutný přijímač pro DAB. Další možností je poslech z internetu (živý stream). Distribuce v DVB-T2 multiplexu bude v lednu 2026 ukončena.
Český rozhlas po Rádiu Proglas získá lukrativní frekvenci 93,3 MHz s výkonem 20 kW ERP z vysílače Jeseník - Praděd. Již dříve získal ČRo kmitočet 97,9 MHz ze stanoviště Liberec - Ještěd. Tento kmitočet již je opět v provozu a šíří regionální vysílání ČRo.