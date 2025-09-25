Pokuta 200 tisíc maďarské AMC za brutální záběry

Pokuta 200 tisíc maďarské AMC za brutální záběryDNES! | redakce | tisk | názory
Pokutu ve výši 200 tisíc korun udělil český regulátor médií RRTV společnosti AMC Networks Central Europe, konkrétně za vysílání pořadu filmové stanice AMC v maďarské programové verzi.
RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém třináctém zasedání konaného 23. září 2025 se rozhodla uložit pokutu uvedenému subjektu ve výši 200 tisíc Kč za porušení povinnosti zařazovat v době v časovém rozmezí od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob
Regulátor uvedl, že společnost AMC Networks dne 4. února 2025 od 18:45 hodin na AMC Channel Hungary odvysílala snímek Slzy slunce (Tears of the Sun), který obsahoval velké množství brutálních záběrů, obsahujících exponované násilí, usmrcování, fyzické i psychické utrpení přítomných postav, obrazy mrtvých a zohavených těl.
Podle mínění RRTV tyto explicitní scény mohly u dětského diváka vyvolat psychický otřes či snížení citlivosti při vnímání násilí a jeho následků a následné trvalejší stavy úzkosti. Pořad tak mohl narušit zejména psychický vývoj nezletilých osob.
Vedle pokuty má společnost AMC Networks uhradit paušální částku nákladu řízení ve výši 2500 korun.