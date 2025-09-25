Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 25. září 2025, svátek má Zlata

Pokuta 200 tisíc maďarské AMC za brutální záběry

DNES! | redakce | tisk | názory

Pokutu ve výši 200 tisíc korun udělil český regulátor médií RRTV společnosti AMC Networks Central Europe, konkrétně za vysílání pořadu filmové stanice AMC v maďarské programové verzi.

RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) na svém třináctém zasedání konaného 23. září 2025 se rozhodla uložit pokutu uvedenému subjektu ve výši 200 tisíc Kč za porušení povinnosti zařazovat v době v časovém rozmezí od 6:00 hodin do 22:00 hodin pořady, které by mohly narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj nezletilých osob

Regulátor uvedl, že společnost AMC Networks dne 4. února 2025 od 18:45 hodin na AMC Channel Hungary odvysílala snímek Slzy slunce (Tears of the Sun), který obsahoval velké množství brutálních záběrů, obsahujících exponované násilí, usmrcování, fyzické i psychické utrpení přítomných postav, obrazy mrtvých a zohavených těl.

Podle mínění RRTV tyto explicitní scény mohly u dětského diváka vyvolat psychický otřes či snížení citlivosti při vnímání násilí a jeho následků a následné trvalejší stavy úzkosti. Pořad tak mohl narušit zejména psychický vývoj nezletilých osob.

Vedle pokuty má společnost AMC Networks uhradit paušální částku nákladu řízení ve výši 2500 korun.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Dyn Sport Mix HD - sportovní kanál v HD a FTA z Astry
Dyn Sport Mix HD - sportovní kanál v HD a FTA z Astry
Telly rozšíří prodej předplacených karet
Telly rozšíří prodej předplacených karet
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Někteří diváci platí za TV stále více, jiní zůstávají u terestriky
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
Oktopus se vrací s druhou sérií a dvanácti novými případy
Oktopus se vrací s druhou sérií a dvanácti novými případy

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:06 Dodejme si energii 2 (35/36)
20:10 Komisařka Florence VIII (4/4)
21:40 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Záskok
21:35 Klenoty s vůní benzínu II (4/9)
22:05 Když ublížení lidé ubližují lidem
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (10)
21:40 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (10)
21:40 Ano, šéfe!
22:50 Superdebata lídrů stran
kanál SEZNAM 20:10 Adéla ještě nevečeřela
22:30 Kdo přichází před půlnocí
00:25 JAG 4 (6)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska v Južnom Tirolsku
22:05 Sestrička Lea
23:05 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:00 Soundtrack k štátnemu prevratu
22:30 SK dejiny
23:25 Najväčšie kriminálne prípady Slovenska
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XI. (8)
21:55 Farma XVII.
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (13)
21:50 30 případů majora Zemana (14)
23:30 Jak jsem přežil

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook