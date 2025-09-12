CANAL+ a ORF prodlužují spolupráci v Lize mistrů UEFA

CANAL+ a ORF prodlužují spolupráci v Lize mistrů UEFADNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatel placené televize CANAL+ a rakouská veřejnoprávní ORF opět spojují síly v aktuální sezóně Ligy mistrů UEFA. Oba subjekty prodlužují spolupráci a nadále budou vysílat společný formát "Mehr Fußball - Die Champions League Highlights" na programech ORF 1 a CANAL+ Action v Rakousku.
CANAL+ pro území Rakouska vlastní exkluzivní vysílací práva na středeční nejdůležitější zápas Ligy mistrů UEFA. Dne 17. září 2025 bude CANAL+ v Rakousku vysílat v přímém přenosu a exkluzivně zápas mezi FC Bayern Mnichov a Chelsea FC. Výkop je naplánován na 21:00 hodin.
Následující den, ve čtvrtek 18. září 2025, se bude vysílat společná relace se sestřihy a všemi góly a nejlepšími momenty z prvního kola Ligy mistrů UEFA ve 23:00 hodin na programech ORF 1 a CANAL+ Action Austria.
Pořad „Mehr Fußball - Die Champions League Highlights“ produkuje CANAL+ ve studiích Auhof ve Vídni. ORF se na výrobě pořadu podílí personálně - moderátory, odborníky a reportéry, kteří poskytnou analýzy nejlepších momentů z odehraných zápasů.
CANAL+ u našich jižních sousedů vlastní exkluzivní vysílací práva na nejdůležitější zápas Ligy mistrů UEFA ve středu a na nejdůležitější utkání týdne v Evropské lize UEFA nebo Konferenční lize UEFA. Po skončení obou zápasů budou následovat sestřihy nejlepších momentů ze všech zápasů a všech gólů ze soutěží UEFA. CANAL+ bude navíc jediným vysílacím subjektem v Rakousku, který bude vysílat všechna tři finále klubových soutěží UEFA.