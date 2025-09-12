Ve středu výluka vysílače Mařský vrch

Ve středu výluka vysílače Mařský vrchDNES! | redakce | tisk | názory
Na středu 17. září 2025 je naplánována výluka televizního vysílání ze stanoviště Vimperk - Mařský vrch. Během odstávky vysílače nebude možné přijímat televizní programy.
Vysílač Mařský vrch se odmlčí od 6:00 do 15:00 hodin. V tomto časovém rozmezí tak nebude možné přijímat DVB-T2 multiplex 21 s programy České televize a Českého rozhlasu a také multiplex 22 a multiplex 23 s programy privátních vysílatelů.
Důvodem pro výluku vysílání je pravidelná kontrola vysílače, anténních systémů, údržba energetiky a vysílací technologie.