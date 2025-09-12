Zdeněk Pohlreich má vlastní podcast na prima+DNES! | redakce | tisk | názory
Zdeněk Pohlreich se představuje v nové roli - jako hostitel podcastu. Na prima+ totiž právě odstartoval Ano, šéfe! Podcast. Ten odhaluje zákulisí natáčení úspěšného pořadu, který změnil gastroscénu v Česku.
Každý týden nabídne otevřené rozhovory s protagonisty epizod i členy štábu, kteří stojí za jeho vznikem. Startuje symbolicky ke stému dílu pořadu Ano, šéfe!.
Spolu s kreativním producentem Pavlem Noskem zve „šéf“ do studia nejen protagonisty jednotlivých epizod, ale také hosty, kteří se podílejí na natáčení. Společně otevřeně mluví o zákulisí natáčení, nečekaných situacích i o tom, jak Ano, šéfe! ovlivnilo životy restauratérů - a často i samotného Zdeňka Pohlreicha.
„
Internet a sociální sítě jsem doteď bral jako nutný zlo, ale nakonec mě ukecali. Na starý kolena mám podcast. Když už se toho tolik stalo při natáčení, tak proč to nevyužít. Navíc se bavíme o věcech, které se do střihu jednotlivých dílů pořadu nikdy nedostaly,“ říká Zdeněk Pohlreich.
Ano, šéfe! Podcast bude vycházet jednou týdně, vždy ve čtvrtek po uvedení nové epizody na prima+. Posluchačům naservíruje upřímné rozhovory a mnoho z kulinářského zákulisí, které se do televizního pořadu nevešlo.
„
Jsme rádi, že se Zdeněk Pohlreich rozhodl vstoupit do světa podcastů právě u nás na prima+. Je to formát, který mu sedí - má co říct, nebojí se to říct naplno, a zároveň přináší cenný vhled do zákulisí pořadu, který ovlivnil českou gastronomii. Věříme, že podcast pomůže nejen zasadit jednotlivé situace do širšího kontextu, ale i dál kultivovat přístup k podnikání v gastronomii,“ říká Jan Maxa, ředitel pro VOD segment skupiny Prima.
První díl Pohlreichova podcastu s hostem, režisérem pořadu Ano, šéfe! Jiřím Charvátem, je k vidění na prima+ již nyní a symbolicky se věnuje jubilejní sté epizodě pořadu Ano, šéfe!.
zdroj: FTV Prima