Rock Zone 105,9 mění název
Pražská původně lokální rozhlasová stanice Rock Zone 105,9 mění svůj název. Z názvu stanice se odstraňuje analogová frekvence v pásmu VKV/FM - tedy 105,9 (MHz), na které bylo možné vysílání zpočátku poslouchat.
Přejmenování stanice na Rock Zone souvisí s významným rozšířením distribuce. Stanice se totiž stala součástí celoplošného digitálního rozhlasového multiplexu (DAB - Digital Audio Broadcasting) společnosti České Radiokomunikace. Vysílání si tak mohou naladit posluchači na většině území České republiky.
Digitální rozhlasové vysílání umožnilo významně rozšířit pokrytí území stávajícím rozhlasovým stanicím, pro které již nebyly volné kmitočty v původním analogovém vysílání (VKV/FM). Stejně tak DAB poskytuje dostatek volné kapacity pro příchod zbrusu nových stanic. V Česku od začátku letošního roku fungují dvě celoplošné a 27 regionálních DAB sítí pro privátní rozhlasové stanice.
Rock Zone se zaměřuje na moderní rok. Posluchačům nabízí mix různých aktuálních rockových trendů a stylů. V letošním roce stanice oslavila 20 let od svého spuštění.