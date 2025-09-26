STVR: Moderátorské dvojice hlavních zpráv

STVR: Moderátorské dvojice hlavních zprávDNES! | redakce | tisk | názory
Hlavní zpravodajská relace "Správy o 19.00" na veřejnoprávní televizi STVR (Slovenská televize a rozhlas) dozná velkých změn. Od 6.10. tuto zpravodajskou relaci nebudou uvádět samostatní moderátoři, ale tři tandemy.
Stabilní tváře zpravodajství - Ľubomír Bajaník, Viliam Stankay a Janette Štefánková - dostaly k sobě partnery, kterými jsou Zuzana Straková Wenzlová, Jozef Kubánek a Veronika Meszárosová.
Nové dvojice přinesou do večerního zpravodajství více dynamiky, autenticity a lidského rozměru, přičemž vysílání podpoří i modernizovaná grafika a vizuální změny ve studiu.
Vedle zpravodajských novinek STVR představila i novou moderátorku sportovního zpravodajství "Góly-body-sekundy". Pořadem dude provázet Kristína Kucianová, která se bude na obrazovce střídat se stálicí Jánem Hudokem. Relace GBS je nejstarším sportovním zpravodajstvím na Slovensku a příchod nové moderátorky má přinést svěží rozměr do jejího dalšího fungování.
zdroj: STVR