Více hororů a sci-fi na Rai 4
Rai 4, televizní stanice italského veřejnoprávního vysílatele Rai pro mladé diváky, chystá úpravu v programovém schématu. Stanice přitvrdí. Bude vysílat více filmů a seriálů žánru horor, thriller a sci-fi.
V hlavním vysílacím čase, označovaném anglickým slovem primetime, nabídne divákům každý večer horor, thriller, vědecko-fantastické filmy (sci-fi) nebo akční filmy nebo seriály. Přes den to budou zejména americké seriály žánru krimi, thriller nebo akční. Rai 4 hodlá divákům přinášet novější produkty - žádný z chystaných pořadů nebude starší než pět let.
Vysílání Rai 4 se těší rostoucí popularitě, zejména online přes streamovací službu Rai Play, kde jej sleduje převážně generace Z, tedy diváci do 25 let.
Novinky chystá také filmový kanál Rai Movie. Ten bude každý druhý večer vysílat premiéru nebo maximálně pět let staré filmy. Žánry se budou měnit každý den. V ranních a dopoledních hodinách bude stanice klást důraz na filmovou klasiku z Itálie nebo USA.
Stanice Rai 4 a Rai Movie jsou součástí bezplatné satelitní platformy TivúSat na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Pro příjem je nutná přístupová karta. Vysílání je možné sledovat FTA z distribučního satelitu Eutelsat 5 West B, kde vysílá v režimu multistream. Příjem je možný na přijímačích, které multistream podporují. Nutností je příjem signálů z pozice5°W.
zdroj: franck + vl.info