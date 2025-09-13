Eutelsat a Multimedios Televisión upevňují spolupráci

Eutelsat a Multimedios Televisión upevňují spolupráciDNES! | redakce | tisk | názory
Satelitní operátor Eutelsat oznámil obnovení svého víceletého partnerství se společností Multimedios Televisión, jedním z předních mexických provozovatelů volně vysílaných programů ( FTA) a součástí Grupo Multimedios, významného národního mediálního konglomerátu.
Nová dohoda zajišťuje kapacitu v C pásmu na satelitu Eutelsat 117 West A, čímž dále upevňuje roli Eutelsatu jako důvěryhodného partnera v ekosystému distribuce obsahu v regionu.
Multimedios Televisión je národní televizní síť ve španělském jazyce se silným zastoupením v severovýchodním a severocentrálním Mexiku, jihozápadních Spojených státech, Kostarice a v domácnostech s kabelovou a IPTV televizí v celé Latinské Americe. Je součástí Grupo Multimedios, mediálního giganta s aktivitami v televizi, rozhlase, vydavatelství a zábavě. Program sítě zahrnuje lokálně produkované zpravodajství, sport, dětské pořady a různé show určené pro široké publikum.
V rámci této dohody bude Multimedios Televisión i nadále využívat satelit Eutelsat 117 West A k distribuci svého obsahu ve španělštině k operátorům v Mexiku a Latinské Americe, stejně jako pro DTT (digitální pozemní televize) v Mexiku a Kostarice.
Během více než dvou desetiletí nepřetržité spolupráce vybudovaly společnosti Eutelsat a Multimedios Televisión jednu z nejstabilnějších a nejefektivnějších satelitních distribučních sítí v regionu. Dohoda znovu potvrzuje, že satelit Eutelsat 117 West A je přední pozice pro vysílací společnosti v Latinské Americe a nabízí široké pokrytí, vysokou spolehlivost a robustní dosah pro poskytovatele obsahu.