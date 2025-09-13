Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Sobota, 13. září 2025, svátek má Lubor

Rete 4 odvysílá koncert pro svět a mír

DNES! | redakce | tisk | názory

Zajímavý hudební program připravila do vysílání italská mediální skupina Mediaset. Její televizní stanice Rete 4 dnes z Vatikánu večer odvysílá koncert pro svět a mír.

Pod záštitou papeže Lva a státem Vatikán vystoupí desítky světoznámých star. Například Andrea Bocelli, Pharrell Williams, Karol G, Il Volo, BamBam, Teddy Swims, Jelly Roll nebo Angélique Kidjo. Jako speciální hosté vystoupí legendární americký zpěvák John Legend a americká herečka Jennifer Hudson.

Pořad vznikl v produkci vatikánské televize Vatican Media.

Rete 4 odvysílá tento pořad pod názvem "Grace for the world", dnes (13.9.2025) ve 21:30 hodin. Show skončí kolem půlnoci.

Kanál Rete 4 HD vysílá zakódovaně v DTH platformě TivúSat. Pro příjem stanice je nutná přístupová karta/modul. Pro diváky volně vysílaných ( FTA) programů je tu řešení - příjem programu z distribučního satelitu pro pozemní vysílače. Rete 4 HD vysílá nekódovaně v režimu multistream na družici Eutelsat 9B (9°E) v italském paprsku. Pro příjem je nutné odpovídající vybavení (přijímač s podporou multistreamu, modulace 16APSK a parabola o větším rozměru).

Nutno poznamenat, že ve stejnou dobu na programu Rai 1 se vysílá druhý večer hudební show TIM Music Awards 2025, na které vystoupí hvězdy pop music známé nejenom v Itálii.

technické parametry - Rete 4 HD:

• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,149 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/16APSK, multistream, stream 1, FTA

zdroj: franck + vl.info

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
V zovretí od září na TV Markíza
V zovretí od září na TV Markíza
Telly chystá vlastní kanály a další novinky
Telly chystá vlastní kanály a další novinky
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Chilli TV v nabídce Lepší.TV
Chilli TV v nabídce Lepší.TV
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny
Oktopus se vrací s druhou sérií a dvanácti novými případy
Oktopus se vrací s druhou sérií a dvanácti novými případy

Reklama

TV program

kanál CT1 20:05 Zázraky přírody
21:20 Všechnopárty
22:15 Veselé Velikonoce
kanál CT2 20:00 Marie Terezie
21:50 Pekelná jízda
23:10 Snít můžeme vždycky
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Iron Man 3
23:00 Mizerové 2
kanál PRIMA 20:15 Mladá krev (3)
21:35 Bez lítosti 2 (3)
22:40 Žoldáci spravedlnosti
kanál SEZNAM 20:10 Profesionálové 2 (7)
21:20 Profesionálové 2 (8)
22:25 Můj brácha má prima bráchu
kanál BARRANDOV 20:05 Sejdeme se na Cibulce
21:15 Vím, že nic nevím
22:20 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Záhady tela
21:40 Neskoro večer
22:45 Sieň slávy
kanál DVOJKA 20:10 Anjeli strážni
20:35 22 anjelov
22:25 Cudzie dieťa (2/4)
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Susedia
21:15 Susedia
21:55 Susedia
kanál JOJ-FAMILY 20:20 V sedmém nebi
22:25 Poručík Petr (5)
23:25 Záchranáři v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook