Rete 4 odvysílá koncert pro svět a mír
Zajímavý hudební program připravila do vysílání italská mediální skupina Mediaset. Její televizní stanice Rete 4 dnes z Vatikánu večer odvysílá koncert pro svět a mír.
Pod záštitou papeže Lva a státem Vatikán vystoupí desítky světoznámých star. Například Andrea Bocelli, Pharrell Williams, Karol G, Il Volo, BamBam, Teddy Swims, Jelly Roll nebo Angélique Kidjo. Jako speciální hosté vystoupí legendární americký zpěvák John Legend a americká herečka Jennifer Hudson.
Pořad vznikl v produkci vatikánské televize Vatican Media.
Rete 4 odvysílá tento pořad pod názvem "Grace for the world", dnes (13.9.2025) ve 21:30 hodin. Show skončí kolem půlnoci.
Kanál Rete 4 HD vysílá zakódovaně v DTH platformě TivúSat. Pro příjem stanice je nutná přístupová karta/modul. Pro diváky volně vysílaných ( FTA) programů je tu řešení - příjem programu z distribučního satelitu pro pozemní vysílače. Rete 4 HD vysílá nekódovaně v režimu multistream na družici Eutelsat 9B (9°E) v italském paprsku. Pro příjem je nutné odpovídající vybavení (přijímač s podporou multistreamu, modulace 16APSK a parabola o větším rozměru).
Nutno poznamenat, že ve stejnou dobu na programu Rai 1 se vysílá druhý večer hudební show TIM Music Awards 2025, na které vystoupí hvězdy pop music známé nejenom v Itálii.
technické parametry - Rete 4 HD:
• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,149 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/16APSK, multistream, stream 1, FTA
zdroj: franck + vl.info