Pátek, 12. září 2025, svátek má Marie

TV Doma oslavuje 16 let s tureckým megahitem Nezkrotné srdce

Slovenská televize Doma, tematický kanál skupiny Markíza, nedávno (31.8.2025) oslavil své již 16. narozeniny. Pro své diváky si provozovatel připravil dárek silných emocí a poutavých příběhů.

Od pondělí 22.9.2025 se bude na TV Doma vysílat nový turecký seriálový fenomén - "Neskrotné srdce" (Yabani). Titul, který se v zemi svého původu stal jedním z největších diváckých taháků sezóny, přichází po úspěšně etablovaném seriálu "Zradená" (Sadakatsiz) a spolu s ním vytvoří jedinečnou dvojici premiérových tureckých seriálů.

Diváci si mohou atraktivní novinku vychutnat od pondělí do pátku vždy v 16:00 hodin a to vždy ve dvou částech za sebou.

Seriál Nezkrotné srdce (foto: archív TV Markíza)
▲ Seriál Nezkrotné srdce (foto: archív TV Markíza)

Příběh seriálu Nezkrotné srdce sleduje dramatickou cestu chlapce, který byl v dětství unesen, stal se členem gangu a vyrůstal na ulici pod jménem Yaman (Halit Özgür Sarı). Tam mu rodinu nahrazovali jeho tři „sourozenci“ - Cesur (Sezer Arıçay), Asi (Rojbin Erden) a Umut (Ramiz Mullamusa), se kterými sdílel život plný nebezpečí, bolesti, ale i silného pouta. Po letech se však nečekaně vrací do své původní rodiny, kde ho znají jako Aliho.

Návrat do světa, který mu byl kdysi ukradený, však přináší řadu otázek: dokáže se přizpůsobit životu v luxusu, když jeho duše je stále uvězněna na ulici? Rozpolcenost mezi dvěma identitami - Alim a Yamanem - se stává jeho největší výzvou. Opěrným bodem je pro něj láska krásné Rüyi (Simay Barlas), ale zároveň musí čelit intrikám nebezpečného Serhana (Yurdaer Okur). Nezkrotné srdce nabízí emotivní kombinaci rodinného dramatu, napětí a romantiky, která si již získala srdce milionů diváků.

Ústřední postavu Aliho/Yamana ztvárňuje charismatický Halit Özgür Sarı. Kritici i fanoušci oceňují jeho schopnost přenést na obrazovku vnitřní konflikt hrdiny rozpolceného mezi dvěma světy. Jeho partnerkou je talentovaná a půvabná Simay Barlas, která za roli Rüyi získala prestižní ocenění Zlatý motýl (Golden Butterfly Award). Na obrazovce vytvářejí pár, jehož chemie patří k největším tahákům seriálu. Simay už slovenští diváci mohou znát z úspěšných seriálů Vyměněné životy (Paramparça) a Dvě tváře Istanbulu (Zalim İstanbul).

zdroj: Markíza

