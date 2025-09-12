Quantcast
STVR 24 rozšiřuje vysílání a aktuální zpravodajství

DNES!

Slovenský zpravodajský kanál STVR 24 (:24) veřejnoprávního vysílatele STVR (Slovenská televize a rozhlas) rozšiřuje své vysílání. Divákům od 16.9. nabídne obnovené ranní zprávy, delší zpravodajské bloky během dne i nové tematické pořady.

Od úterý také nabídne přehled o dění doma i ve světě v každé části dne.

Každý vysílací den začne už v 7:00 Ranními zprávami, které přiblíží očekávané události dne. Po krátkých Zprávách v 9:00 bude následovat 80 minutový zpravodajský blok do 11:20 hodin s detailnějším zpracováním hlavních témat.

Grafika STVR 24 (foto: STVR)
▲ Grafika STVR 24 (foto: STVR)

Odpolední formát "Z prvej ruky" (Z první ruky) vystřídá od 13:00 90 minutové vysílání "Aktuálne :24" (Aktuálně :24), po kterém budou následovat zpravodajské bloky od 15:00 do 16:30 hodin.

Od pondělí do čtvrtka v 16:30 bude do vysílání zařazeno i ekonomické zpravodajství v pořadu Ekonomika :24, v pátek ho nahradí souhrnný přehled Týden v ekonomice.

Podvečer otevře v 17:00 blok zahraničních událostí Svět :24, který v 17:30 doplní Zprávy z regionů a v 18:00 pořad Interview :24. Následovat bude premiéra Počasí v 18:50 a hlavní zpravodajská relace Zprávy v 19:00, doplněná o překlad do znakového jazyka. Večer přinese ve 20:20 Komentáře dne a uzavře ho zpravodajský blok ve 22:00 hodin, po kterém bude následovat premiéra národnostního vysílání „Hírek“ v maďarském jazyce.

Během víkendů přinese od 7:00 hodin každou hodinu Zprávy, odpoledne v 15:00 pořad Aktuálně :24 a součástí programu bude i Týden ve světě. Nebudou chybět politické diskuse Sobotní dialogy a O 5 minut 12, sportovní zpravodajství Sport :24 ani investigativní pořad Reportéři.

Stabilní místo ve struktuře si zachovají pořady "Občan za dverami" (Občan za dveřmi), "Cez lupu" (Přes lupu), Slovensko v obrazech a Svět v obrazech, které bude :24 uvádět v repríze po premiéře na STVR Jednotka. Víkendy obohatí také cestovatelská série Bedeker, která se na podzim vydá do Itálie a Rakouska.

zdroj: STVR

