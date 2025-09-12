ZUN rádio v celé DAB síti TELEKO

ZUN rádio v celé DAB síti TELEKODNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatel digitálního regionálního rozhlasového multiplexu TELEKO rozšířil distribuci hudební stanice ZUN rádio. Ta je nově k dispozici i posluchačům DAB sítě "TELEKO DAB2" operátora TELEKO.
Znamená to, že stanici naladí posluchači DAB multiplexu TELEKO z vysílačů Liberec, Trutnov a Hradec Králové, kde se program doposud nevysílal.
Program je poskytován s bit ratem 96 kbit/s v audio kodeku AAC a ochranou chyb EEP 1-A.
Společnost TELEKO šířila stanici ZUN jen ve své druhé DAB síti TELEKO DAB1, která vysílá přes zbývající vysílače operátora.
Programová nabídka DAB sítí TELEKO DAB1 a TELEKO DAB2 je stejná - šíří stanice DAB plus TOP40, Rádio 7, Rádio Proglas, ZUN rádio a v sítí TELEKO DAB2 je navíc pátá stanice - regionální okruh Českého rozhlasu Hradec Králové.
ZUN rádio vysílá od roku 2021 a svým posluchačům přináší house music. Přes den na ZUN rádiu uslyšíte soul, disco, acid jazz, soulful house, nu-disco, funky house a jackin. Večer dostává prostor garage a tech house.
Vysílání ZUN rádia mohou posluchači naladit v DAB sítích TELEKO, COLOR a Fiera Touch.