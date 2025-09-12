ZUN rádio v celé DAB síti TELEKO

Quantcast
Provozovatel digitálního regionálního rozhlasového multiplexu TELEKO rozšířil distribuci hudební stanice ZUN rádio. Ta je nově k dispozici i posluchačům DAB sítě "TELEKO DAB2" operátora TELEKO.

Znamená to, že stanici naladí posluchači DAB multiplexu TELEKO z vysílačů Liberec, Trutnov a Hradec Králové, kde se program doposud nevysílal.

Program je poskytován s bit ratem 96 kbit/s v audio kodeku AAC a ochranou chyb EEP 1-A.

Společnost TELEKO šířila stanici ZUN jen ve své druhé DAB síti TELEKO DAB1, která vysílá přes zbývající vysílače operátora.

Programová nabídka DAB sítí TELEKO DAB1 a TELEKO DAB2 je stejná - šíří stanice DAB plus TOP40, Rádio 7, Rádio Proglas, ZUN rádio a v sítí TELEKO DAB2 je navíc pátá stanice - regionální okruh Českého rozhlasu Hradec Králové.

ZUN rádio vysílá od roku 2021 a svým posluchačům přináší house music. Přes den na ZUN rádiu uslyšíte soul, disco, acid jazz, soulful house, nu-disco, funky house a jackin. Večer dostává prostor garage a tech house.

Vysílání ZUN rádia mohou posluchači naladit v DAB sítích TELEKO, COLOR a Fiera Touch.

TV program

kanál CT1 20:10 Příliš mnoho lásky (2/8)
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot
kanál CT2 20:00 Lovec hlav
21:45 Chladnokrevně
23:20 Sexy bestie
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Buď chlap!
22:35 Equalizér 3: Poslední kapitola
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:05 Máme rádi Česko
23:50 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Bláznivá komedie 2
22:05 Revolver
00:30 Místo činu: Brémy (7)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu (3, 4)
21:50 Emmanuella ve vesmíru (4)
23:50 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Čo ja viem
22:00 Cestou necestou
22:40 Brutálna Nikita
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:40 Hľadanie lásky (2/3)
21:30 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:35 Partička
23:35 Kameňák (15)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Pumpaři od Zlaté podkovy
22:10 Já nejsem já
00:20 Poldové v akci

