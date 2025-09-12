Quantcast
Cielo a Sky TG24 přecházejí na HD

Italské domácnosti budou mít již brzy k dispozici další programy ve vysokém rozlišení (HDTV) zcela zdarma. Operátor pay-tv platformy Sky Italia začne poskytovat své bezplatné stanice v HD.

Sky Italia provede v pozemním vysílání technickou změnu v distribuci volně šířených stanic Cielo a Sky TG24. Oba tyto programy budou překlopeny do HD. Stane se tak již 15. září 2025.

Změna se sice týká italského pozemního vysílání, které divák ve střední Evropě nenaladí. Nicméně satelit slouží jako distribuční médium pro pozemní vysílače v Itálii. Oba programy - Cielo a Sky TG24 - jsou totiž v rámci distribučního multiplexu v režimu multistream na satelitu Eutelsat 9B, který je možné přijímat na území České republiky (příjmové podmínky se liší podle lokality, lepší příjem je v jižní části ČR) s ohledem na distribuci v italském svazku.

Pro příjem FTA signálů Cielo a Sky TG24 je nutný set top box s podporou režimu multistream.

S přechodem na HD rozlišení dozná změn i programové schéma stanice Cielo, která zatraktivní své programové schéma. Divákům bude nabízet více sportu (například fotbal) a seriálů. Stanice Cielo je již dostupná divákům v HD rozlišení prostřednictvím satelitních platforem TivúSat a Sky Italia.

Zpravodajská televize Sky TG24 zatím není dostupná pro zákazníky bezplatné satelitní služby TivúSat. Nicméně není vyloučené, že v tomto směru nedojde ke změně.

technické parametry - Cielo, Sky TG24:

• Eutelsat 9B (9°E), freq. 12,341 GHz, pol. V, SR 31400, FEC 2/3, DVB-S2/16APSK, multistream, stream 35, FTA

zdroj: franck + vl.info

