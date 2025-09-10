V Itálii vzniká nový filmový kanál La7 Cinema

V Itálii vzniká nový filmový kanál La7 CinemaDNES! | redakce | tisk | názory
Na italském trhu začne brzy působit nový bezplatný filmový kanál. Tamní mediální skupina Cairo se rozhodla spustit stanici s názvem La7 Cinema. Program začne vysílat již 1.10.2025.
La7 Cinema na italském trhu nahradí stávající program La7d, který cílí na ženské publikum. La7 Cinema tedy bude vysílat na pozicích po La7d.
La7 Cinema bude vysílat 24 hodiny denně 7 dní v týdnu filmy různého zaměření a žánrů. Divákům nabídne jak filmovou klasiku, tak i blockbustery.
Kanál La7 Cinema bude vysílat výhradně v HD rozlišení a to v italském pozemním multiplexu, tak i na satelitu v rámci bezplatné platformy TivúSat (satelitní systém Eutelsat Hot Bird, 13°E).
Celkově půjde o čtvrtý čistě filmový bezplatný kanál v Itálii. Po programech Rai Movie, Iris a Cine34.