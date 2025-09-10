Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 10. září 2025, svátek má Irma

V Itálii vzniká nový filmový kanál La7 Cinema

DNES! | redakce | tisk | názory

Na italském trhu začne brzy působit nový bezplatný filmový kanál. Tamní mediální skupina Cairo se rozhodla spustit stanici s názvem La7 Cinema. Program začne vysílat již 1.10.2025.

La7 Cinema na italském trhu nahradí stávající program La7d, který cílí na ženské publikum. La7 Cinema tedy bude vysílat na pozicích po La7d.

Logo La7 Cinema (foto: La7/Cairo)
▲ Logo La7 Cinema (foto: La7/Cairo)

La7 Cinema bude vysílat 24 hodiny denně 7 dní v týdnu filmy různého zaměření a žánrů. Divákům nabídne jak filmovou klasiku, tak i blockbustery.

Kanál La7 Cinema bude vysílat výhradně v HD rozlišení a to v italském pozemním multiplexu, tak i na satelitu v rámci bezplatné platformy TivúSat (satelitní systém Eutelsat Hot Bird, 13°E).

Celkově půjde o čtvrtý čistě filmový bezplatný kanál v Itálii. Po programech Rai Movie, Iris a Cine34.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
V zovretí od září na TV Markíza
V zovretí od září na TV Markíza
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Prima KRIMI SK se rozšířila do Antik Satu, DIGI SK a Magio Sat
Prima KRIMI SK se rozšířila do Antik Satu, DIGI SK a Magio Sat
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Zločin na dobré cestě (1/12)
21:15 Panoptikum Města pražského (2/10)
22:10 13. komnata Davida Černého
kanál CT2 20:00 Yellowstone (4/9)
20:45 Irsko, půvabná a tajemná země (2/2)
21:40 Lynč (2/8)
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Hell´s Kitchen Česko II (3)
21:40 Jáma lvová (3)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (65)
21:40 Show Jana Krause
22:45 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 My všichni školou povinní (7)
21:20 My všichni školou povinní (8)
22:40 Vinnetou: Poslední bitva
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Sables-d´Olonne
22:05 Tulák 6: Údolie strachu
23:40 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 Špióni v oceáne (2/4)
21:05 Xianju, putovanie za rovnováhou
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:10 Jama levova III.
23:30 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Dědictví (22)
21:20 Kriminálka Kraj II. (2)
22:25 Prokurátorka (2)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook