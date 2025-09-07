Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Neděle, 7. září 2025, svátek má Regína

Novo19 - nový komerční kanál ve Francii

DNES! | redakce | tisk | názory

Na francouzském trhu vysílá od začátku tohoto měsíce nová komerční televizní stanice. Jmenuje se Novo19 a obsadila jednu z původně dvou volných programových pozic v pozemním vysílání.

Název nové stanice vznikl zkrácením francouzských slov "nous" (v překladu "my") a "vous" (v překladu "ty"). Číslo 19 v názvu je programová pozice stanice v pozemním vysílání. Sloganem stanice je "Ce qu'il y a entre nous, c'est vous." (Co je mezi námi, jste vy)

Novo19 - záběr z příjmu stanice
▲ Novo19 - záběr z příjmu stanice

Novo19 je jedním ze dvou nových privátních bezplatných kanálů ve Francii. Jeden program T18, mediální skupiny CMI France, vlastněný českým miliardářem Danielem Křetínským, vysílá od 6. června 2025 a druhá programová novinka je právě Novo19, patřící skupině Ouest-France (vlastněná Asociací pro podporu principů humanistické demokracie ASPDH). Francouzský regulátor médií z původních 27 žádostí o licenci potvrdil udělení licencí zmíněným stanicím T18 a Novo19.

Novo19 je jediný celostátní kanál ve Francii, který není provozován z hlavního města - Paříže. Jeho vedení sídlí v Rennes (Ille-et-Vilaine). Novo19 je kanál se všeobecným obsahem. Skupina Ouest-France bude do nové stanice investovat 30 milionů eur ročně. V zisku chce být do tří až čtyř let. V cílové skupině 15 až 49 let chce provozovatel získat share ve výši 2 procent. Reklamu na Novo19 bude prodávat konkurenční televize TF1.

Novo19 bude divákům přinášet dokumentární filmy, talk show ale i kultovní filmy.

Stanice je vedle pozemního vysílání ve Francii dostupná také skrze distribuční satelitní platformu pro DTT na satelitu Eutelsat 5 West B na pozici 5 stupňů západně, kde vysílá FTA.

Volný je signál Novo19 také na stejné družici v rámci multiplexu Fransat operátora Eutelsat. Zda a jak dlouho zůstane tento signál volný není známo.

Vedle pozice5°W je stanice Novo 19 šířena také z dalších francouzských DTH platforem Bis (13°E) a CANAL+ France a TNTSAT (19,2°E), kde je ale signál od počátku kryptován.

Stanici je také možné sledovat ze stránek novo19.fr.

technické parametry - Novo19 HD:

• Eutelsat 5 West B (5°W), freq. 12,648 GHz, pol. V, SR 29500, FEC 8/9, DVB-S2/8PSK, multistream, FTA
• Eutelsat 5 West B (5°W), freq. 11,471 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

Astra 1N (19,2°E), freq. 12,090 GHz, pol. V, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Viaccess
Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,892 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,681 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess

zdroj: novo19.fr + vl. info

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Prima KRIMI SK odstartovala na platformě Skylink
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rate
RTI cz: Nové stanice v DAB, snížení bit rate
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
V zovretí od září na TV Markíza
V zovretí od září na TV Markíza
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Válka policajtů (1/4)
21:00 Výborná SHOW
21:45 Osada (1/13)
kanál CT2 20:00 Rio Bravo
22:20 Na západní frontě klid
00:30 Štěstí a dobro všem
kanál NOVA 20:12 Sportovní noviny
20:20 Metoda Markovič: Hojer (1)
21:30 Policie Modrava III (4)
kanál PRIMA 20:15 Jedeme na teambuilding
22:40 SOUVISLOSTI Markéty Fialové
23:15 Vikingové
kanál SEZNAM 20:10 Ve znamení Merkura (1)
21:50 Vraždy v Oxfordu
00:00 Místo činu: Kolín (26)
kanál BARRANDOV 20:05 Katie Fforde: Odvrácená strana lásky
22:55 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
23:55 Aféry - neuvěřitelné životní příběhy
kanál JEDNOTKA 20:30 Strážcovia koruny (3/10)
21:35 Strážcovia koruny (4/10)
22:35 Palác (6/6)
kanál DVOJKA 20:10 moje SLOWensko
20:40 Päť lupičov a stará dáma
22:10 80 ROKOV ND KOŠICE
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Farma XVII.
22:30 Kameňák (15)
00:05 Kameňák (16)
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Křtiny
22:00 Slunce, seno, slanina
23:25 Slunce, seno, slanina

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook