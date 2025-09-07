Novo19 - nový komerční kanál ve Francii

Novo19 - nový komerční kanál ve FranciiDNES! | redakce | tisk | názory
Na francouzském trhu vysílá od začátku tohoto měsíce nová komerční televizní stanice. Jmenuje se Novo19 a obsadila jednu z původně dvou volných programových pozic v pozemním vysílání.
Název nové stanice vznikl zkrácením francouzských slov "nous" (v překladu "my") a "vous" (v překladu "ty"). Číslo 19 v názvu je programová pozice stanice v pozemním vysílání. Sloganem stanice je "Ce qu'il y a entre nous, c'est vous." (Co je mezi námi, jste vy)
Novo19 je jedním ze dvou nových privátních bezplatných kanálů ve Francii. Jeden program T18, mediální skupiny CMI France, vlastněný českým miliardářem Danielem Křetínským, vysílá od 6. června 2025 a druhá programová novinka je právě Novo19, patřící skupině Ouest-France (vlastněná Asociací pro podporu principů humanistické demokracie ASPDH). Francouzský regulátor médií z původních 27 žádostí o licenci potvrdil udělení licencí zmíněným stanicím T18 a Novo19.
Novo19 je jediný celostátní kanál ve Francii, který není provozován z hlavního města - Paříže. Jeho vedení sídlí v Rennes (Ille-et-Vilaine). Novo19 je kanál se všeobecným obsahem. Skupina Ouest-France bude do nové stanice investovat 30 milionů eur ročně. V zisku chce být do tří až čtyř let. V cílové skupině 15 až 49 let chce provozovatel získat share ve výši 2 procent. Reklamu na Novo19 bude prodávat konkurenční televize TF1.
Novo19 bude divákům přinášet dokumentární filmy, talk show ale i kultovní filmy.
Stanice je vedle pozemního vysílání ve Francii dostupná také skrze distribuční satelitní platformu pro DTT na satelitu Eutelsat 5 West B na pozici 5 stupňů západně, kde vysílá FTA.
Volný je signál Novo19 také na stejné družici v rámci multiplexu Fransat operátora Eutelsat. Zda a jak dlouho zůstane tento signál volný není známo.
Vedle pozice5°W je stanice Novo 19 šířena také z dalších francouzských DTH platforem Bis (13°E) a CANAL+ France a TNTSAT (19,2°E), kde je ale signál od počátku kryptován.
Stanici je také možné sledovat ze stránek novo19.fr.
technické parametry - Novo19 HD:
• Eutelsat 5 West B (5°W), freq. 12,648 GHz, pol. V, SR 29500, FEC 8/9, DVB-S2/8PSK, multistream, FTA
• Eutelsat 5 West B (5°W), freq. 11,471 GHz, pol. V, SR 29950, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA
• Astra 1N (19,2°E), freq. 12,090 GHz, pol. V, SR 29700, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, CA Nagra MA + Viaccess
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,892 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,681 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Viaccess
zdroj: novo19.fr + vl. info