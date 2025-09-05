První vánoční kanál je tady: Great! Christmas

První vánoční kanál je tady: Great! ChristmasDNES! | redakce | tisk | názory
Letní období pomalu a jistě končí a provozovatelé televizních stanic postupně chystají spuštění svých pop-up (dočasných) tematicky laděných stanic se zimní a vánoční tematikou. Nejinak je tomu i letos.
Provozovatel britských bezplatných filmových kanálů Great! přichází se svým zimním eventovým programem Great! Christmas, který ve čtvrtek 4. září dočasně nahradil stanici Great! Romance.
Vedle Great! Christmas došlo k dočasnému přejmenování i u časově posunuté verze Great! Romance +1 na Great! Christmas +1.
Obě stanice se vysílají volně ( FTA) v britském paprsku. Příjem je ve střední Evropě poměrně složitý a pro příjem je nutná parabola o větším rozměru. Nicméně hlavní program Great! Christmas (původně Great! Romance) je v mutaci pro irský trh šířen v silném evropském paprsku družice Astra 2G. Irskou FTA verzi tak mohou přijímat diváci ve střední Evropě s parabolami běžných rozměrů (od cca 60 cm).
Cílem vánočních kanálů je přinést televizním divákům skvělou vánoční pohodu a romantiku, která je v závěru roku tolik žádaná. A někteří vysílatelé těmto přáním vycházejí vstříc. Navíc je to pro ně příležitost nabídnout firmám reklamní prostor pro propagaci výrobků a služeb. Jde totiž o prodejně nejsilnější období v roce.
technické parametry - Great! Christmas, Great! Christmas +1:
• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,307 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA
technické parametry - Great! Christmas (irská verze):
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,225 GHz, pol. V, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA