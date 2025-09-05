Zářijové páteční velkofilmy na FilmBoxu

Zářijové páteční velkofilmy na FilmBoxuDNES! | redakce | tisk | názory
Páteční večery na FilmBoxu budou v září patřit čtyřem velkým historickým a dobrodružným filmům. Od anglického Sherwoodu přes skotské vysočiny a opuštěný ostrov až po husitské bojiště - diváci se mohou těšit na příběhy odvážných hrdinů, kteří se zapsali do dějin a stali se legendami.
Robin Hood: Král zbojníků - 5. září ve 20:00
Kultovní dobrodružství s Kevinem Costnerem v hlavní bylo natočeno v roce 1991 a stalo se celosvětovým hitem s tržbami přes 390 milionů dolarů. Nechybí slavná píseň Bryana Adamse „(Everything I Do) I Do It for You“, nominovaná na Oscara a oceněná Grammy. Alan Rickman si za roli šerifa z Nottinghamu odnesl cenu BAFTA. Natáčelo se mimo jiné u francouzského hradu Carcassonne a Sean Connery věnoval svůj honorář za cameo krále Richarda na charitu.
Rob Roy - 12. září ve 20:00
Historické drama z roku 1995 sleduje skotského horala Roberta Roye MacGregora (Liam Neeson), který se postavil anglické nadvládě. Jde o silný příběh o cti a spravedlnosti, umocněný vynikajícími hereckými výkony. Jessica Lange zazářila jako Royova manželka Mary. Tim Roth si za roli proradného Archibalda Cunninghama odnesl cenu BAFTA a nominaci na Oscara. Natáčelo se převážně v Irsku a kritici jej dodnes označují za jednu z nejlepších ukázek historického dobrodružného dramatu.
Crusoe - 19. září ve 20:00
Britská adaptace klasického románu Daniela Defoea z roku 1988 představuje Robinsona Crusoe v podání Aidana Quinna. Snímek zachycuje nejen boj o přežití na opuštěném ostrově, ale také cestu hlavního hrdiny od chamtivého otrokáře k muži, který poznává skutečný význam svobody a lidskosti. Film byl natáčen převážně na exotických Seychelách, které dodávají příběhu autentickou atmosféru.
Jan Žižka - 26. září ve 20:00
Závěr zářijové série patří československé klasice Otakara Vávry z roku 1955. Druhý díl husitské trilogie zachycuje léta 1419-1420, počátek husitské revoluce a slavnou bitvu u Sudoměře. Zdeněk Štěpánek se představil v titulní roli legendárního vojevůdce, natáčení probíhalo přímo na autentických místech a film se stal nejdražší československou produkcí své doby - s rozpočtem 22 milionů korun, což by v dnešních cenách odpovídalo přibližně 930 milionům korun, tedy rozpočtu skutečného velkofilmu.
Všechny tři snímky husitské trilogie vynikají věrnými rekonstrukcemi dobových reálií, od kostýmů a zbraní až po bitevní scény. Slavná bitva u Sudoměře byla natočena na skutečném místě a režisér nechal kvůli autentičnosti dokonce vypustit rybník Škaredý. Některé z filmových rekvizit, například halapartny či štíty, byly zachráněny a dnes je možné je vidět v areálu Housův mlýn v Táboře.
zdroj: SPI / FilmBox