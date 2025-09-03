Quantcast
Před startem nová hudební televize Cittadella TV

Již příští měsíc zahájí pravidelné vysílání nová hudební televize. Přesněji půjde o vizuální rozhlasovou televizní stanici (visual radio tv).

Stanice ponese název Cittadella visual radio TV (zkráceně Cittadella TV) a bude vysílat v italském pozemním multiplexu. Distribuční signál pro terestrické vysílače je na satelitu Eutelsat 5 West B v transalpském svazku, což znamená, že stanici si mohou ze satelitu naladit i diváci v oblasti pokrytí (nejenom v Itálii) s odpovídajícím technickým vybavením.

Cittadella TV - záběr z příjmu stanice
▲ Cittadella TV - záběr z příjmu stanice

Satelitní signál, jak již bylo uvedeno, funguje jako distribuční médium pro pozemní vysílače a je šířen v režimu multistream. Pro příjem je proto nutný, vedle příjmu signálů z pozice5°W, také satelitní přijímač s podporou multistreamu. Toto distribuční vysílání není přímo určeno pro koncový (individuální) příjem. Nicméně volné vysílání ( FTA) a dostupná přijímací technika nabízejí divákům přístup k dalším programům.

Cittadella TV, podobně jako další italské stanice visual radio tv, nabídne patrně identické vysílání jako rozhlasová stanice doplněná o obrazovou složku. Aktuálně její televizní stanice vysílá ve zkušebním režimu proud klipů a nabízí odlišný obsah od rozhlasové stanice. To se ale může postupně změnit.

V pozemním vysílání (a satelitní distribuci) bude Cittadella TV vysílat v MPEG-4 v SD rozlišení (720x576) se zvukem ve formátu AAC. Na internetových stránkách www.cittadella.it je šířena v HD rozlišení.

technické parametry - Cittadella TV:

• Eutelsat 5 West B (5°W), freq. 12,535 GHz, pol. H, SR 35300, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, multistream, stream 9, FTA

