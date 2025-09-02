Quantcast
Úterý, 2. září 2025, svátek má Adéla

Odstartoval nekódovaný kanál NEO Haber

O půlnoci 1. září 2025 byl spuštěn nový televizní kanál s názvem NEO Haber. Stanice má sídlo v Izmir v západním Turecku. Distribuci volně vysílaného programu ( FTA) zajišťuje satelit Türksat 4A (42°E) s pokrytím celé Evropy.

Program se vysílá v HD rozlišení (1280x720).

Cílem stanice je udávat trendy nestranným zpravodajstvím a poutavými dokumentárními pořady, které budou mít svoji premiéru na televizních obrazovkách.

Jedním z cílů provozovatele stanice je stát se symbolem nezávislé, nestranné a svobodní žurnalistiky v Turecku. Nový kanál se bude vyznačovat exkluzivními reportážemi o národních a mezinárodních událostech. Vedle toho divákům přinese široký výběr pořadů věnovaných politice, ekonomice, kultuře, sportu a životnímu stylu.

technické parametry - NEO Haber HD:

• Türksat 4A (42°E), freq. 12,345 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

zdroj: satkurier.pl

