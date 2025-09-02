RTI cz: Lepší příjem některých stanic

RTI cz: Lepší příjem některých stanicDNES! | redakce | tisk | názory
Plzeňská společnost RTI cz provedla další změnu v konfiguraci svého celoplošného DAB multiplexu C. Všechny rozhlasové služby vysílají s jednotnou ochranou chyb EEP 2-A.
První zářijový den se digitální rozhlasové vysílání celoplošného multiplexu RTI cz rozšířilo o dvě nové rozhlasové stanice Oldies rádio a Rock Radio Stage. S ohledem na chybějící volnou kapacitu pro nové stanice muselo dojít k rekonfiguraci sítě.
Některé rozhlasové stanice proto vysílají s nižším datovým tokem.
Vedle toho vybrané stanice - Rádio Čas, Rádio 7, Rádio Proglas a Rádio Prostor přešly z EEP 1-A na méně příznivé EEP 3-A, což pro mnoho posluchačů, kteří sledují DAB vysílání na náhražkové antény nebo jsou v oblasti se slabším signálem, znamenalo zásadní zhoršení příjmových podmínek pro část programové nabídky RTI cz.
Provozovatel nakonec dočasně upravil EEP u popisovaných stanic z EEP 3-A na EEP 2-A. Pro některé stanice jde i tak o horší příjmové podmínky než které byly do konce srpna.
EEP 3-A se pravděpodobně vrátí. Zřejmě až dojde k rozšíření pokrytí území České republiky signálem DAB sítě RTI cz.
Oproti prvnímu září, kdy měl multiplex volnou kapacitu ze zhruba jedné třetiny, se její nevyužívaný prostor snížil na jednu pětinu.