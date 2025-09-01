SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechny

SledovaniTV: Dva kanály v září pro všechnyDNES! | redakce | tisk | názory
Dětem končí prázdniny a rodičům začíná alespoň chvilka odpočinku. Proto ve SledovaniTV budou v září promokanály spíše pro ně. Po celý měsíc najdou uživatelé ve svém balíčku kanály Sport1 a Film Europe.
V září získají všichni uživatelé SledovaniTV přístup ke dvěma prémiovým promokanálům. K dispozici budou mít sportovní stanici Sport1 a filmový kanál Film Europe.
Začátek měsíce se na Sport1 ponese v duchu hokejové CHL. Do hokejové Ligy mistrů se letos probojovaly tři české celky - Kometa Brno, Sparta Praha a Mountfi eld HK. Mezi 4. a 7. zářím si každý z nich zahraje hned dvakrát. Stálicí je také italská fotbalová liga. Na Sport 1.
Film Europe přinese taktéž evropský zážitek. Uživatelé na něm mohou vidět nespočet fi lmů z dílen evropských fi lmařů. Přináší zájemcům snímky jako Lekce, Reality, Rytíři spravedlnosti či Černá vdova.
Září je ideální měsíc na návrat k oblíbeným sportům i k fi lmům, na které během léta nezbyl čas. Sport1 a Film Europe jsme do promokanálů zařadili s myšlenkou dopřát uživatelům zábavu přesně podle jejich chuti,“ říká marketingový ředitel SledovaniTV Lukáš Pazourek.
zdroj: SledovaniTV