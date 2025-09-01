Transformace na Primě: Marek Singer se posouvá do strategického vedení

Quantcast
Pondělí, 1. září 2025, svátek má Linda / Samuel

Skupina Prima pokračuje ve strukturálních změnách, které směřují ke zrychlení digitální transformace. Dosavadní šéf Marek Singer se posouvá z pozice výkonného ředitele (CEO) na pozici generálního ředitele (Chairman), kde se bude věnovat strategickému rozvoji skupiny, klíčovým strategickým projektům, transformačním inovacím a partnerstvím.

Na pozici výkonného ředitele (CEO) se posouvá dosavadní finanční ředitel Lukáš Kubát, který přebírá operativní řízení firmy a odpovídá za realizaci dlouhodobé strategie. Novým finančním ředitelem (CFO) a dalším členem boardu mediální skupiny Prima se stává Jan Dosoudil, který doposud zastával pozici zástupce finančního ředitele.

Marek Singer (foto: FTV Prima)
▲ Marek Singer (foto: FTV Prima)

Po sedmnácti letech předávám štafetu v řízení skupiny. Z jednoho televizního kanálu jsme za sedmnáct let vybudovali největší český multimediální dům s konsolidovanými výsledky dosahujícími téměř sedm miliard korun. Ovšem pokračující zásadní transformace mediálního chování diváků i posluchačů nás motivují, že právě teď, na vrcholu, je ten správný okamžik udělat zásadní změnu a svěřit každodenní řízení další generaci. V Lukáši Kubátovi vidím osobnost, která bude pokračovat v digitální transformaci, naplňovat strategii totálního videa a dovede skupinu Prima k dalším úspěchům. Já zůstávám předsedou boardu a v roli generálního ředitele se budu věnovat dlouhodobému strategickému rozvoji skupiny, inovacím a strategickým partnerstvím,“ říká Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima.

Těším se na novou roli a na možnost navázat na dosavadní úspěchy skupiny Prima, zároveň posilovat její postavení na trhu. Mou prioritou bude schopnost rychle reagovat na změny mediálního prostředí a podporovat tým v adaptaci na nové výzvy. Digitalizace přináší zásadní změny ve zvyklostech diváků i nové způsoby monetizace - a v tom vidím velkou příležitost pro další rozvoj našich online platforem. Rád bych, aby Prima byla místem, kde se lidé cítí motivovaní, propojení jako tým a hrdí na to, co společně tvoříme,“ uvádí Lukáš Kubát, výkonný ředitel skupiny Prima, a dodává: „Na pozici finančního ředitele přechází Jan Dosoudil, který prokázal schopnost úspěšně řídit finance jako zástupce finančního ředitele a má všechny předpoklady posouvat naši finanční agendu dál. Honzovi přeji na nové pozici hodně úspěchů.“

Lukáš Kubát (foto: FTV Prima)
▲ Lukáš Kubát (foto: FTV Prima)

Jan Dosoudil se nově také stává vedle Marka Singera (Chairman), Lukáše Kubáta (CEO), Jana Čadka (CCO), Josefa Stránského (CTO) a Jaroslava Hrabovského (investiční ředitel skupiny) šestým členem boardu mediální skupiny Prima.

Marek Singer stojí v čele skupiny Prima od března 2014, přičemž na postu výkonného ředitele působil již v letech 2008-2013. Během svého vedení transformoval Primu z jedné televizní stanice na multimediální dům se všemi hlavními mediatypy. Před svým působením na Primě zastával manažerské pozice ve společnostech Unilever, Masterfoods či Karlovarské minerální vody.

Lukáš Kubát působil doposud na pozici finančního ředitele skupiny Prima. Svou kariéru zahájil ve společnostech Ernst & Young a Deloitte. Před nástupem na Primu pracoval deset let ve společnosti CME, kde se věnoval korporátní strategii a monetizaci obsahu na trzích střední a východní Evropy.
Jan Dosoudil doposud zastával pozici zástupce finančního ředitele skupiny Prima. Své bohaté zkušenosti z oblasti financí a controllingu získal během svého působení v developerské společnosti, kde vedl controlling a reporting. Podstatnou část své kariéry strávil ve společnosti EY, kde působil na manažerských pozicích v auditu jak v Praze, tak v New Yorku.

zdroj: FTV Prima

