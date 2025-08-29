Šedesát šest sezón Libuše Švormové představí všechny její lásky na ČT

Quantcast
Pátek, 29. srpna 2025, svátek má Evelína

Noblesní herečka a dabérka s nezaměnitelným hlasem Libuše Švormová oslaví 23. srpna významné životní jubileum. Česká televize k němu připravila premiéru dokumentárního filmu Šedesát šest sezón Libuše Švormové, jehož scenáristou a režisérem je Petr Slavík.

Vysílat jej bude ČT1 6. září ve 21:20. Připomene v něm mimo jiné řadu divadelních a filmových rolí, které s osobitým šarmem ztvárnila.

Před natáčením dokumentu jsme se osobně neznali. Ale v plejádě českých hereček pro mě vždycky byla výraznou osobností. Jednou z mála, která svým postavám, i když to třeba nemusely být postavy hlavní, dokázala vtisknout cosi osobitého a nezaměnitelného,“ popisuje scenárista a režisér Petr Slavík.

66 sezón Libuše Švormové. Na snímku Libuše Švormová (foto: Česká televize)
Na prkna, která znamenají svět, se Libuše Švormová postavila v roce 1959, po absolutoriu na DAMU. První angažmá získala v pardubickém divadle. A svou poslední divadelní roli odehrála 7. března 2025 v Divadle na Vinohradech. Divadelní kariéru se po 66 sezónách rozhodla ukončit kvůli slábnoucímu zraku. „Herci hrají, dokud mají nabídky a dokud jim zdraví slouží. Mám trochu problémy s očima a pokud bych na jevišti už neviděla na partnery, musela bych přestat,“ vysvětluje v dokumentu Libuše Švormová, která v roce 2021 převzala divadelní Cenu Thálie za celoživotní umění.

V divadlech odehrála velkou řadu rolí, ale jen jedna ji provázela několik dekád. Úctyhodných 50 let hrála v komedii Roberta Andersona Víš přece, že neslyším, když teče voda. Jedním z jejích partnerů v ní byl Petr Nárožný. „Je to jedna z mála žen, která umí vykládat vtipy. To je vzácná vlastnost,“ říká o Libuši Švormové Petr Nárožný v dokumentu. To potvrdil i herec Petr Kostka, jehož manželku hrála v roce 2021 v seriálu České televize Kukačky: „Tam jsem poznal, že se Libuška nemění a je s ní legrace.“

Jejího talentu a výrazného zjevu využívali také film a televize. Ve filmech, televizních hrách i v seriálech ale byla často obsazovaná do rolí uštěpačných žen. Její kolegyně Carmen Mayerová se nad tímto zaškatulkováním se smíchem v dokumentu pozastavuje: „Ta líbezná, nádherná Líba byla ve filmech obsazovaná jako semetrika.“

Šedesát šest sezón Libuše Švormové neopomene ani její dabingové umění, za které získala v roce 2005 Cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství. Její nejznámější dabingovou rolí byla bezesporu Angelika v pětidílné francouzské sérii, která je každoročně reprízovaná na televizních obrazovkách. „Tehdy jsem netušila, že se Angelika stane takovým hitem. Pro mě byl požitek jenom dívat se na Michèle Mercierovou,“ uvádí herečka.

Libuše Švormová měla dva osudové vztahy. Prvním byl spisovatel Jan Otčenášek, jehož životní partnerkou byla po dvě desetiletí, až do jeho smrti. V roce 1982 se provdala za Jaroslava Pateru.

