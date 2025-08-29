Čínské programy CCTV jen z nového TP

Quantcast
Televizní platforma především z programy čínské státní CCTV (China Central Television) ukončila stěhování na nové vysílací parametry na satelitu Eutelsat 21B a nyní jsou všechny její programy poskytovány jen z nové frekvence.

Vysílání čínských programů skončilo na kmitočtu 10,856 GHz. Tento transpondér momentálně není používán. Distribuce kanálů CCTV pokračuje na nedávno zaktivovaném transpondéru, na kmitočtu 10,919 GHz s vertikální polarizací. Parametry multiplexu jsou stejné, takže i celková kapacita se po změně frekvence nemění.

Všechny programy v multiplexu jsou enkódovány v HEVC (H.265) a v HD rozlišení a kryptovány systémy Topwell a VisionCrypt s výjimkou stanice Phoenix InfoNews Channel, která je šířena volně ( FTA).

nové technické parametry:

• Eutelsat 21B (21,5°E), freq. 10,916 GHz, pol. V, SR 30000, FEC 1/2, DVB-S2/QPSK

