TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
Slovenská televizní stanice Spark se za dva týdny představí divákům pod novým názvem a logem. Od 15.9.2025 bude vystupovat pod novým názvem Kanal 1.
Změna není jen kosmetickým rebrandem, ale součástí širší strategie, která má divákům přinést modernější a atraktivnější televizní obsah a zároveň posílit pozici stanice na mediálním trhu.
Stanice Kanal 1 bude divákům přinášet oblíbené filmy, poutavé seriály, prémiové dokumenty ale i diskusní publicistické relace.
TV Spark začala vysílat 15.3.2023, kdy v České republice a na Slovensku nahradila uzavřenou stanici UP Network. Rebrand tedy přichází přesně 2,5 roku od svého založení. Program TV Spark se původně zaměřoval na dokumenty a diskuse. Postupně se programové schéma rozšířilo o české i zahraniční seriály, filmy.