Sobota, 13. září 2025, svátek má Lubor

FAST kanál Baywatch TV ze satelitu Eutelsat

Satelitní operátor Eutelsat a SoFast, globální lídr v oblasti tvorby, provozu a monetizace kanálů FAST a lineárních stanic, se spojili s cílem distribuovat kanál Baywatch TV s arabskými titulky.

Tento ikonický kanál, založený na kultovním seriálu Baywatch, bude k dispozici divákům na celém Středním východě a v severní Africe (MENA region) z populární pozice 7°W/8°W.

Podle dohody bude SoFast provozovat a distribuovat stanici, zatímco Eutelsat poskytne kapacitu programu na satelitu Eutelsat 7 West A.

Orbitální dvojpozice 7°W/8°W dosahuje k více než 66 milionům televizních domácností v regionu MENA, což z ní činí přední vysílací pozici v regionu a nabízí největší exkluzivní dosah. Diváci mají k dispozici zhruba 950 televizních stanic.

Toto spuštění představuje strategický milník pro Baywatch TV a ilustruje schopnost společnosti SoFast podporovat své partnery v distribuci na více platformách, ať už prostřednictvím kanálů FAST nebo prémiových kanálů, na platformy OTT, telekomunikační operátory a dokonce i satelit,“ uvedl Yanai Arfi, generální ředitel společnosti SoFast.

