Čtvrtek, 11. září 2025

Telekom Srbija rozšiřuje kapacitu na 23,5E

Satelitní operátor SES (Astra) dnes oznámil rozšíření svého partnerství se srbský telekomunikačním operátorem Telekom Srbija. Společnost si zajistila dva nové vysílací transpondéry na pozici 23,5°E a zároveň prodloužila pronájem transpondérů do roku 2032.

Telekom Srbija využije navýšenou kapacitu ke konsolidaci své platformy m:Sat TV na pozici 23,5°E pro rozšíření DTH služeb v Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a Severní Makedonii. Obě společnosti poprvé spojily své síly v roce 2011 a v letech 2020 a 2024 prodloužily smlouvy.

V rámci nové dohody bude společnost SES i nadále poskytovat kapacitu na více transpondérech pro širokou nabídku SD a HD kanálů v celém regionu, spolu s uplinkovými a záložními službami.

Satelit zůstává preferovanou infrastrukturou pro distribuci kvalitního obsahu v regionu, což podtrhuje jeho klíčovou hodnotu jako spolehlivého a cenově efektivního způsobu dodávky televizních programů širokému publiku.

Pokračující rozšiřování našeho partnerství se společností SES posiluje naši schopnost poskytovat prémiové televizní zážitky domácnostem v celém regionu,“ řekl Vladimir Lucic, generální ředitel společnosti Telekom Srbija. „S dodatečnou kapacitou a osvědčenou spolehlivostí služeb SES můžeme s jistotou rozšiřovat naši nabídku DTH a uspokojovat rostoucí poptávku po vysoce kvalitní zábavě.“

Telekom Srbija je cenným partnerem již více než deset let a toto dlouhodobé prodloužení podtrhuje náš společný závazek přinášet vysoce kvalitní video divákům na celém západním Balkáně,“ řekl Deepak Mathur, prezident Media Vertical společnosti SES. „Přidáním kapacity na pozici 23,5 stupně východně dáváme společnosti Telekom Srbija možnost konsolidovat a rozšiřovat svou základnu předplatitelů a nabídku kanálů a zároveň si zachovat spolehlivost a vynikající služby, které jejich zákazníci očekávají.“

