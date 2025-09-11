Telekom Srbija rozšiřuje kapacitu na 23,5E

Telekom Srbija rozšiřuje kapacitu na 23,5EDNES! | redakce | tisk | názory
Satelitní operátor SES (Astra) dnes oznámil rozšíření svého partnerství se srbský telekomunikačním operátorem Telekom Srbija. Společnost si zajistila dva nové vysílací transpondéry na pozici 23,5°E a zároveň prodloužila pronájem transpondérů do roku 2032.
Telekom Srbija využije navýšenou kapacitu ke konsolidaci své platformy m:Sat TV na pozici 23,5°E pro rozšíření DTH služeb v Srbsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře a Severní Makedonii. Obě společnosti poprvé spojily své síly v roce 2011 a v letech 2020 a 2024 prodloužily smlouvy.
V rámci nové dohody bude společnost SES i nadále poskytovat kapacitu na více transpondérech pro širokou nabídku SD a HD kanálů v celém regionu, spolu s uplinkovými a záložními službami.
Satelit zůstává preferovanou infrastrukturou pro distribuci kvalitního obsahu v regionu, což podtrhuje jeho klíčovou hodnotu jako spolehlivého a cenově efektivního způsobu dodávky televizních programů širokému publiku.
„
Pokračující rozšiřování našeho partnerství se společností SES posiluje naši schopnost poskytovat prémiové televizní zážitky domácnostem v celém regionu,“ řekl Vladimir Lucic, generální ředitel společnosti Telekom Srbija. „
S dodatečnou kapacitou a osvědčenou spolehlivostí služeb SES můžeme s jistotou rozšiřovat naši nabídku DTH a uspokojovat rostoucí poptávku po vysoce kvalitní zábavě.“
„
Telekom Srbija je cenným partnerem již více než deset let a toto dlouhodobé prodloužení podtrhuje náš společný závazek přinášet vysoce kvalitní video divákům na celém západním Balkáně,“ řekl Deepak Mathur, prezident Media Vertical společnosti SES. „
Přidáním kapacity na pozici 23,5 stupně východně dáváme společnosti Telekom Srbija možnost konsolidovat a rozšiřovat svou základnu předplatitelů a nabídku kanálů a zároveň si zachovat spolehlivost a vynikající služby, které jejich zákazníci očekávají.“