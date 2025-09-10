Space Norway a Telenor poskytují lineární OTT a IPTV

Space Norway a Telenor poskytují lineární OTT a IPTVDNES! | redakce | tisk | názory
Space Norway a Telenor Nordics oznamují novou dohodu zaměřenou na poskytování IPTV a lineárních OTT streamovacích služeb na trhy placené televize v Norsku, Švédsku a Finsku. Tato spolupráce zajišťuje bezproblémové, spolehlivé a inovativní poskytování prémiových televizních služeb společnosti Telenor v severských zemích a zvyšuje laťku digitální zábavy v celém regionu.
Tato strategická aliance využívá odborné znalosti společnosti Space Norway v oblasti agregace obsahu, transkódování a streamování televizních kanálů, spolu s robustními řešeními pro koncové uživatele a streamovacím zážitkem společnosti Telenor.
Společně se snaží nově definovat zážitek ze sledování pro spotřebitele tím, že nabízejí špičkové technologie a rozmanité možnosti obsahu.
Ředitel divize vysílání společnosti Space Norway, Ole Ledang, vyjádřil nadšení z partnerství a uvedl: „
Jsme potěšeni, že můžeme posílit naši roli důvěryhodného partnera pro Telenor Nordics a zajistit tak poskytování špičkových a efektivních služeb IPTV a lineárního OTT streamování svým severským zákazníkům placené televize. Toto partnerství nám umožňuje se ještě více přizpůsobit a zůstat plně odhodláni uspokojovat vyvíjející se požadavky na efektivitu a kvalitu.“