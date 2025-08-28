Quantcast
Čtvrtek, 28. srpna 2025

Září na Netflixu: Wednesday, Kletby moci či Černý králík

Září na Netflixu přináší rozmanité příběhy plné napětí, emocí i humoru. V seriálu Wednesday: 2. řada 2. část se Wednesday snaží získat zpět své paranormální schopnosti, aby ochránila své přátele z Nikdyvíc.

Seriál Černý králík sleduje majitele restaurace, který se zaplétá do nebezpečného podsvětí New Yorku, aby pomohl svému bratrovi.

Satirický komediální seriál 1670: 2. řada přináší chaos a komické situace, když Jan Paweł bojuje o své místo šéfa vesnice. V seriálu Alice in Borderland: 3. řada se Arisu a Usagi vrací do smrtelně nebezpečných her, kde čelí novým výzvám.

Romantická komedie Neni Paříž jako Paříž vás zavede do Texasu, kde se mezi Dawn a sympatickým kovbojem začne rodit láska. Dokument alias Charlie Sheen odhaluje vzestupy a pády slavného herce.

Pro nejmenší je tu seriál Do práce, Blippi!: 2. řada, kde Blippi a Meekah poznávají nová povolání. A nakonec si vychutnejte filmovou klasiku Dobrý Will Hunting.

Seriálové novinky
Září na Netflixu přináší seriálovou nálož plnou napětí, dramatu, akce i temných tajemství. V oblíbeném fantasy seriálu Wednesday: 2. řada 2. část musí Wednesday získat zpět své schopnosti, aby zachránila své přátele.

V historickém dramatu Mrtvý holky sledujeme sestry Baladrové, které vybudovaly slavný nevěstinec. V politickém thrilleru Kletby moci musí guvernér volit mezi politikou a rodinou.

V emocionálním dramatu Ty a všechno ostatní se setkávají dvě přítelkyně po letech odloučení. V satirickém seriálu 1670: 2. řada vyvolává Jan Paweł se svou rodinou zmatek ve vesnici.

V kriminálním dramatu Černý králík se majitel restaurace zaplete do nebezpečného podsvětí. V postapokalyptickém seriálu Bunkr pro miliardáře se dvě rodiny ukryjí v luxusním bunkru.

V akčním seriálu Alice in Borderland: 3. řada se Arisu vrací do smrtelně nebezpečných her. A v thrilleru Nezvladatelní odhaluje policista temná tajemství školy pro problémové teenagery.

Filmové novinky
Zářijové filmové novinky na Netflixu přináší romantiku, komedii i fantasy. V romantické komedii Není Paříž jako Paříž se Dawn zamiluje do kovboje v Texasu, i když chtěla do Paříže. Akademie pro padouchy ukáže, jak mladá žena najde smysl života ve škole pro padouchy. V bludném kruhu se kurátorka snaží vymanit z časové smyčky.

V romantickém dramatu Řekla možná otestuje vztah Mavi, která se dozví o svém bohatém původu. V komedii French Lover nečekaně zajiskří mezi hercem a servírkou.

Dokumenty na Netflixu
Zářijové dokumentární novinky na Netflixu odhalují příběhy podvodů, skandálů i odhodlání. V dokumentárním seriálu Pokušení, podvod, pomsta se oběti podvodníků ze seznamek snaží dát život do pořádku. V dokumentu alias Charlie Sheen herec otevřeně promluví o svém vzestupu, pádu i uzdravení.

Dokumentární seriál Kráska a Bester odhalí záhadné pouto mezi doktorkou a vězněm. A seriál Matchroom: Králové sportovních show sleduje organizátory boxerských zápasů.

Pro nejmenší diváky
Netflixu myslí i na nejmenší diváky a celou rodinu. Sledujte dobrodružství zvědavých kamarádů v seriálu Rudá ryba, modrá ryba. V seriálu Vlčí král: 2. řada bojuje Drew o trůn. A v seriálu Do práce, Blippi!: 2. řada prožijí Blippi a Meekah vzrušující dobrodružství.

Comedy Special
• Cristela Alonzo: Vyšší třída
Sehnat peníze na rodinnou dovolenou, zaplatit účty, splnit si americký sen po svém a taky se věnovat sama sobě? Cristela Alonzo prostě umí žít naplno.

• Earthquake: Joke Telling Business
Výbušné stand-upové vystoupení, ve kterém legendární komik Earthquake probere skandály celebrit a nekorektně se zamyslí nad tím, co je to vlastně láska.

Netflix živě
• Canelo Álvarez vs. Terence Crawford
Canelo Álvarez a Terence Crawford se utkají v ostře sledovaném zápase o titul mistra v super střední váze. Živě z arény Allegiant Stadium v Las Vegas.

Licencovaná tvorba na Netflixu
Netflix v září obohacuje nabídku o akční pecky, strhující dramata i hororové příběhy. Zažijte adrenalin v akčním filmu Rychle a zběsile. Nechte se inspirovat v dramatu Dobrý Will Hunting. Sledujte napínavý příběh v BlacKkKlansman.

Bojujte o přežití v akčním sci-fi Běžící muž. Prožijte mrazivé chvíle v hororu Uteč. A odhalte temná tajemství ve filmu V zajetí démonů.

zdroj: Netflix

ČT obměňuje zahraniční zpravodaje na pěti klíčových postech
freeSAT: Přeladění ČT:D/ČT art, HBO HD a Jojko
Představujeme: Pecka.TV
Premier League a WTA na Voyo
Dalších 6 ruských FTA programů na 42E
Podzimní na TV Prima: Startuje Polabí, Mladá krev i druhá řada Zrádců
ČT na podzim: Seriály Ratolesti, Zločin na dobré cestě a OKTOPUS 2
Před 25 lety byly založeny stránky Parabola.cz
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Gold Impuls - programová novinka v celoplošné DAB síti
LG OLED evo M5 - jediný skutečně bezdrátový OLED televizor
