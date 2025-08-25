SkyShowtime v září: Tulsa King, The Critic či Brutalista

SkyShowtime v září: Tulsa King, The Critic či BrutalistaDNES! | redakce | tisk | názory
Streamovací platforma SkyShowtime připravila i na devátý měsíc tohoto roku pestrou nabídku titulů - seriálů a filmů. Diváci se mohou těšit například na Dexter: Vzkříšení.
SkyShowtime vás udrží v napětí i během podzimních večerů.
V nabídce se objeví například velmi očekávaný seriál Dexter: Resurrection (Dexter: Vzkříšení), který sleduje další osudy populárního sériového vraha Dextera Morgana. Fanoušci seriálů Taylora Sheridana se mohou těšit na novou řadu seriálu Tulsa King s legendárním Sylvesterem Stallonem.
Milovníky thrilleru nadchne temný příběh z Londýna 30. let 20. století The Critic, v hlavní roli s Ianem McKellenem, zatímco příznivci silných lidských příběhů a Adriana Brodyho ocení film Brutalista.
Každý z těchto podzimních hitů je jako stvořený pro pohodový večer s napínavým dějem, silnými emocemi a nezapomenutelnou atmosférou.
Premiéry seriálů
Dexter Resurrection (Dexter: Vzkříšení)
Série: 1
Epizody: 10
Datum premiéry: První dvě epizody můžete od 12. září sledovat exkluzivně na SkyShowtime. Další epizody budou přibývat každý další týden.
Děj seriálu Dexter: Resurrection (Dexter: Vzkříšení) se odehrává několik týdnů poté, co Dextera Morgana (Hall) zasáhne do hrudníku kulka vypálená ze zbraně jeho vlastního syna. Po probuzení z kómatu zjišťuje, že Harrison (Jack Alcott) beze stopy zmizel. Dexter si uvědomuje závažnost toho, čím si musel jeho syn projít a vydává se do New Yorku, odhodlán ho najít a vše napravit. Toto usmíření však nebude tak jednoduché. Když dorazí Angel Batista z Miami Metro ( David Zayas ) se svými otázkami, Dexter si uvědomí, že ho jeho minulost rychle dohání.Ve městě, které nikdy nespí, se otec a syn potýkají se svou vlastní temnotou a brzy se ocitají hlouběji, než si kdy dokázali představit. Ven z toho všeho vede jen jedna jediná cesta, a to ta společná. Kromě Halla se v seriálu představí také Uma Thurman a Peter Dinklage.
Tulsa King
Série: 3
Epizody: 10
Datum premiéry: První epizodu můžete od 25. září sledovat exkluzivně na SkyShowtime. Další epizody budou přibývat každý týden.
Ve třetí řadě seriálu Tulsa King se Dwightovo impérium dále rozrůstá a s ním i počet nepřátel a rizik pro jeho tým. Tentokrát čelí dosud nejnebezpečnějším protivníkům v Tulse: rodině Dunmirových, mocné dynastii bohatých starousedlíků, která však rozhodně nehraje podle zaběhnutých pravidel. Dwight tak musí bojovat o všechno, co vybudoval, a chránit svou rodinu. V hlavní roli se opět představí na Oscara® nominovaný Sylvester Stallone, dále Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Garrett Hedlund a Dana Delany. Ve třetí sérii úspěšného seriálu, za kterým stojí výkonný producent a oscarový nominant Taylor Sheridan, se objeví také Samuel L. Jackson.
Filmy
The Critic
Žánr: Thriller
Datum premiéry: Ke zhlédnutí exkluzivně na Skyshowtime od 13. září.
The Critic je lahodně temný a duchaplný thriller zasazený do Londýna 30. let 20. století s hvězdným britským obsazením včetně držitele Oscara® Iana McKellena, Gemmy Arterton, Marka Stronga, Bena Barnese, Alfreda Enocha, Romoly Garai a Lesley Manville. Když se nejobávanější a nejjedovatější divadelní kritik ve městě Jimmy Erskine (Ian McKellen) ocitne nečekaně v hledáčku nového majitele deníku Daily Chronicle Davida Brooka (Mark Strong), rozhodne se uzavřít temnou faustovskou dohodu s neúspěšnou herečkou Ninou Land (Gemma Arterton), která zoufale touží po jeho přízni.
Brutalista
Žánr: Drama
Datum premiéry: Ke zhlédnutí exkluzivně na Skyshowtime od 16. září.
Po útěku z poválečné Evropy přijíždí vizionářský architekt László Tóth do Ameriky, aby znovu vybudoval svůj život, svou práci a vztah se svou manželkou Erzsébet, od které byl během války odloučen kvůli měnícím se hranicím a režimům. Sám v cizí zemi se László usadí v Pensylvánii, kde jeho talent pro stavitelství rozpozná bohatý a vlivný továrník Harrison Lee Van Buren. Ale moc a sláva přicházejí draho... Ve filmu hrají dvojnásobný držitel Oscara® Adrien Brody, držitelka Oscara Felicity Jones, na Oscara nominovaný Guy Pearce, dále pak Joe Alwyn, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Emma Laird, Isaach De Bankolé a Alessandro Nivola.
zdroj: SkyShowtime