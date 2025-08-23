Premiéra Tlapková patrola ve velkofilmu na Nova Cinema

Premiéra Tlapková patrola ve velkofilmu na Nova CinemaDNES! | redakce | tisk | názory
Televizní stanice Nova Cinema uvede 29. srpna ve 20:00 premiéru animovaného filmového dobrodružství pro malé i velké diváky Tlapková patrola ve velkofilmu. Stateční psí záchranáři se v něm vydávají za hranice známého městečka Adventure City a rozvíjejí zcela nový příběh plný přátelství, odvahy a superhrdinských schopností.
Snímek režíroval Cal Brunker, který stál i za první filmovou adaptací úspěšného televizního seriálu. Zápletka se točí okolo tajemného meteoritu, který po dopadu obdaří členy Tlapkové patroly nadpřirozenými schopnostmi. Ne každý však chce tyto síly využít v dobrém - navrátivší se padouch Humdinger a jeho vědecká spojenkyně Victoria Vanceová mají s energií meteoritu vlastní plány. Tlapková patrola se tak musí nejen naučit ovládat nové schopnosti, ale zároveň čelit zcela nové hrozbě.
Film vznikal pomocí pokročilých animačních technologií v kanadských studiích, přičemž inspirací pro vmetropoli Adventure City bylo reálné Toronto. Díky tomu získává snímek osobitý vizuální styl, který kombinuje barevnou stylizaci s reálnými městskými motivy.
České znění s oblíbenými hlasy:
• Jan Cina opět propůjčil hlas vůdci party Ryderovi
• Aneta Krejčíková ztvárnila energickou Skye
• Matouš Ruml se vrátil jako neohrožený Chase
• Jitka Moučková namluvila novou postavu - vědkyni Vanceovou
Zajímavosti z natáčení:
• Na tvorbě filmu se podílelo více než 500 umělců, animátorů a techniků ze studia Spin Master.
• Pro českou verzi se dabing natáčel paralelně ve dvou studiích, aby se stihl termín premiéry.
• Scéna s dopadem meteoritu byla inspirována skutečným meteorickým úkazem v Ontariu z roku 2019.
zdroj: Nova