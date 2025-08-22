České voľby 2025 - nový pořad na JOJ 24

České voľby 2025 - nový pořad na JOJ 24DNES! | redakce | tisk | názory
Slovenská zpravodajská televize JOJ 24 bude pravidelně od neděle 24. srpna 2025 věnovat pozornost volbám v České republice v rámci pořadu České voľby 2025. Naživo budou relací provázet moderátorky a moderátoři JOJ 24.
Nová relace České voľby 2025 přinese divákům všechny důležité informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat 3. a 4.10.2025.
Zpravodajská stanice JOJ24 bude divákům přinášet ty nejpodstatnější informace o aktuálním dění nejen na Slovensku ale u jejich nejbližších sousedů. Navazuje tak na speciální vysílání, kdy se v uplynulém roce JOJ 24 intenzivně věnovala i prezidentským volbám v USA.
Relace České voľby bude JOJ 24 pravidelně vysílat vždy v neděli v 11:50hodin. Trvat bude 30 minut a formát přinese diskuse s pozvanými hosty, kteří pomohou divákům lépe pochopit volby do Poslanecké sněmovny.
Televize JOJ 24 nabídne divákům každou neděli i exkluzivní předvolební průzkumy připravené pro televizi CNN Prima NEWS, se kterou spolupracuje.
Tuto neděli 24.8. přijali pozvání do živého vysílání bývalý velvyslanec v České republice Peter Weiss a český politolog Lukáš Valeš.
zdroj: JOJ