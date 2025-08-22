Quantcast
Nový dokument Androméďan na ČT2 nahlíží do světa Františka Koukolíka

Vysoce osobní portrét neuropatologa Františka Koukolíka provede diváky klíčovými místy a myšlenkami jeho života. Dokument se zamýšlí nad tématy jako jsou paměť, láska, náhoda a lidské rozhodování v kontextu vesmíru a poznání.

Propojuje Koukolíkovu „vyšší“ inteligenci s moderními technologiemi, včetně té umělé. Dokument Androméďan - cesta doktora Koukolíka uvede Česká televize v premiéře na programu ČT2 v úterý 9. září ve 21 hodin. Snímek režisérky Šárky Maixnerové vznikal po dobu jednoho roku a přibližuje nejen osobní cestu tohoto mimořádného člověka, ale také jeho vnitřní svět myšlenek, emocí a hodnot.

Androméďan (foto: Česká televize)
▲ Androméďan (foto: Česká televize)

Dokument Šárky Maixnerové není klasickým portrétem, je vizuálně mimořádně atraktivní výpravou do nitra lidských duší, za poznáváním a hledáním cesty. Příběh neuvěřitelně inteligentního a moudrého muže je inspirativní, nutí k přemýšlení; v dnešní myšlenkově i hodnotově vyprahlé době nesmírně osvěžující,“ říká kreativní producentka Lenka Poláková.

Doktor František Koukolík je neuropatolog, popularizátor vědy, zdravého stárnutí, kritického myšlení, lásky a štěstí. Režisérka Šárka Maixnerová se svým štábem vyrazila po stopách informací, které doktor Koukolík v životě sbírá, na cestu, kterou reálně prošel. Setkávali se rok pouze o jeho volných víkendech, protože pracuje stále na plný úvazek na patologii V Thomayerově nemocnici v Praze, a vyjížděli na místa, na kterých nebyl tu padesát, tu třicet let.

Za nejdůležitější pro člověka považuje František Koukolík paměť, schopnost pracovat s informacemi a náhody. A pak také schopnost vlastního rozhodování, přestože je člověk, podle něj, tvor především emocionální.

„V době adorace radikálních názorů, buď-anebo, je pro mě úlevné trávit čas s lidmi, kteří vidí věci tak, jak jsou. Doktor Koukolík je geniální společník na cestě realitou, ať se člověku líbí, nebo ne,“ říká režisérka Šárka Maixnerová.

Film otevírá krátký, zneklidňující rozhovor doktora Koukolíka s umělou inteligencí - zbytek ale patří výhradně lidské mysli. Snímek se zaměřuje na témata paměti, náhody, emocí, rozhodování a svobody volby. Je určen těm, kteří si ještě občas kladou otázky, místo aby jen klikali na odpovědi.

zdroj: ČT

