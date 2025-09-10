TivúSat začne vypínat staré karty Tiger

TivúSat začne vypínat staré karty TigerDNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatelé italské satelitní platformy TivúSat chystají změny v kódování svých programů. Postupně vyřadí z provozu dekódovací karty Nagra MA typu Tiger.
To bude znamenat, že někteří diváci TivúSat si budou muset vyměnit stávající přístupovou kartu za novou, s vyšším zabezpečením. Eventuálně si pořídit nový certifikovaný přijímač TivúSat.
Staré karty Tiger bude TivúSat vypínat postupně. První přijdou na řadu v prvním kvartálu 2026 a poslední v roce 2028. Harmonogram vypínání karet TivúSat typu Tiger bude zveřejněn později.
TivúSat upozorňuje, že vyřazování starých karet z provozu proběhne z důvodu rozhodnutí poskytovatele technologie Tiger ukončit jejich podporu.
Cílem výměny karet TivúSat bude vyřadit z provozu staré přístupové karty TivúSat s nižším zabezpečením. Novější karty a kódování satelitního signálu zajistí vyšším zabezpečení programů před neautorizovaným příjmem.
TivúSat je bezplatná italská satelitní platforma vysílaná ze satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Většina stanic se vysílá volně ( FTA). Programy a pořady, které nelze šířit za hranicemi Itálie jsou zakódovány. Pro příjem je nutný certifikovaný přístroj TivúSat. Diváci neplatí žádné měsíční poplatky TivúSat. Jde o jednorázovou investici do přijímacího zařízení.
zdroj: Tivúsat + franck + vl.info