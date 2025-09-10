Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 10. září 2025, svátek má Irma

TivúSat začne vypínat staré karty Tiger

DNES! | redakce | tisk | názory

Provozovatelé italské satelitní platformy TivúSat chystají změny v kódování svých programů. Postupně vyřadí z provozu dekódovací karty Nagra MA typu Tiger.

To bude znamenat, že někteří diváci TivúSat si budou muset vyměnit stávající přístupovou kartu za novou, s vyšším zabezpečením. Eventuálně si pořídit nový certifikovaný přijímač TivúSat.

Staré karty Tiger bude TivúSat vypínat postupně. První přijdou na řadu v prvním kvartálu 2026 a poslední v roce 2028. Harmonogram vypínání karet TivúSat typu Tiger bude zveřejněn později.

TivúSat upozorňuje, že vyřazování starých karet z provozu proběhne z důvodu rozhodnutí poskytovatele technologie Tiger ukončit jejich podporu.

Cílem výměny karet TivúSat bude vyřadit z provozu staré přístupové karty TivúSat s nižším zabezpečením. Novější karty a kódování satelitního signálu zajistí vyšším zabezpečení programů před neautorizovaným příjmem.

TivúSat je bezplatná italská satelitní platforma vysílaná ze satelitního systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E. Většina stanic se vysílá volně ( FTA). Programy a pořady, které nelze šířit za hranicemi Itálie jsou zakódovány. Pro příjem je nutný certifikovaný přístroj TivúSat. Diváci neplatí žádné měsíční poplatky TivúSat. Jde o jednorázovou investici do přijímacího zařízení.

zdroj: Tivúsat + franck + vl.info

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Prima končí natáčení seriálu ZOO Nové začátky
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Skylink: 3 stanice v září pro všechny
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
Pecka.TV umožňuje přeskakování reklam na kanálech TV Prima
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
Tenis WTA míří do MAGENTA TV, DIGI SK a Magio TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
Před startem nová hudební televize Cittadella TV
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
TV Spark se přejmenuje na Kanal 1
V zovretí od září na TV Markíza
V zovretí od září na TV Markíza
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
Reality show Farma v 17. sérii na TV Markíza
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
TV Seznam na podzim: Seriály Sanitka, Labyrint či filmy a komedie
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Nový rodinný seriál Polabí startuje na TV Prima
Prima KRIMI SK se rozšířila do Antik Satu, DIGI SK a Magio Sat
Prima KRIMI SK se rozšířila do Antik Satu, DIGI SK a Magio Sat
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem
Saúdská Pro League přichází na Strike TV s českým komentářem

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Zločin na dobré cestě (1/12)
21:15 Panoptikum Města pražského (2/10)
22:10 13. komnata Davida Černého
kanál CT2 20:00 Yellowstone (4/9)
20:45 Irsko, půvabná a tajemná země (2/2)
21:40 Lynč (2/8)
kanál NOVA 20:10 Sportovní noviny
20:20 Hell´s Kitchen Česko II (3)
21:40 Jáma lvová (3)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (65)
21:40 Show Jana Krause
22:45 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 My všichni školou povinní (7)
21:20 My všichni školou povinní (8)
22:40 Vinnetou: Poslední bitva
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Sables-d´Olonne
22:05 Tulák 6: Údolie strachu
23:40 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 Špióni v oceáne (2/4)
21:05 Xianju, putovanie za rovnováhou
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:10 Jama levova III.
23:30 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Dědictví (22)
21:20 Kriminálka Kraj II. (2)
22:25 Prokurátorka (2)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook