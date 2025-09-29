Arianespace a BULL dále spolupracují na zmírňování vesmírného odpadu

Arianespace a BULL dále spolupracují na zmírňování vesmírného odpaduDNES! | redakce | tisk | názory
V roce 2024 podepsaly společnosti Arianespace a BULL memorandum o porozumění (MoU) o spolupráci v oblasti zmírňování vesmírného odpadu, založené na společném chápání důležitosti udržitelnosti ve vesmíru.
V rámci memoranda o porozumění provedly společnosti Arianespace a BULL první krok studie proveditelnosti implementace zařízení HORN PMD (Post Mission Disposal), které vyvíjí společnost BULL, na raketě Ariane 6 DLS (Dual Launch System). Studie ukázala, že instalace zařízení HORN na raketě Ariane 6 DLS by byla efektivní.
Obě strany nyní budou spolupracovat na dalším kroku, jehož cílem bude letová demonstrace zařízení HORN na raketě Ariane 6 DLS. Dostupné startovací sloty se vybírají od roku 2027.
HORN PMD je velmi velká rozkládací plachta vyvinutá společností BULL, která urychluje návratový manévr po skončení mise.
Arianespace podepsala v roce 2021 dohodu ESA o nulových čistých výdajích ve vesmíru a řídí se francouzským zákonem o vesmírných operacích (FSOA). Proaktivní závazek k udržitelnému vesmíru je pro společnost hlavní prioritou. Spolupráce se společností BULL umožní Ariane 6 dále přispívat k dosažení cíle udržitelnosti a zabránit vzniku vesmírného odpadu.
zdroj: Arianespace