Pondělí, 29. září 2025, svátek má Michal

Arianespace a BULL dále spolupracují na zmírňování vesmírného odpadu

V roce 2024 podepsaly společnosti Arianespace a BULL memorandum o porozumění (MoU) o spolupráci v oblasti zmírňování vesmírného odpadu, založené na společném chápání důležitosti udržitelnosti ve vesmíru.

V rámci memoranda o porozumění provedly společnosti Arianespace a BULL první krok studie proveditelnosti implementace zařízení HORN PMD (Post Mission Disposal), které vyvíjí společnost BULL, na raketě Ariane 6 DLS (Dual Launch System). Studie ukázala, že instalace zařízení HORN na raketě Ariane 6 DLS by byla efektivní.

Obě strany nyní budou spolupracovat na dalším kroku, jehož cílem bude letová demonstrace zařízení HORN na raketě Ariane 6 DLS. Dostupné startovací sloty se vybírají od roku 2027.

HORN PMD je velmi velká rozkládací plachta vyvinutá společností BULL, která urychluje návratový manévr po skončení mise.

Arianespace podepsala v roce 2021 dohodu ESA o nulových čistých výdajích ve vesmíru a řídí se francouzským zákonem o vesmírných operacích (FSOA). Proaktivní závazek k udržitelnému vesmíru je pro společnost hlavní prioritou. Spolupráce se společností BULL umožní Ariane 6 dále přispívat k dosažení cíle udržitelnosti a zabránit vzniku vesmírného odpadu.

zdroj: Arianespace

