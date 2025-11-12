Quantcast
Středa, 12. listopadu 2025, svátek má Benedikt

28,2E: Další programy se stěhují do DVB-S2 multiplexu

Další volně ( FTA) šířené televizní stanice na pozici 28,2°E volí nákladově efektivnější satelitní distribuci. Stanice Best Direct TV a Takbeer TV začaly testovat v DVB-S2 multiplexu.

Na frekvenci 11,553 GHz s horizontální polarizací na satelitu Astra 2G v silném evropském paprsku začaly na pozicích 55113 a 55114 testovat stanice Takbeer TV, respektive Best Direct TV.

Oba programy se zde vysílají v plném SD rozlišení (720x576) a zatím v původním kodeku MPEG-2.

Tyto dvě stanice jsou doposud oficiálně dostupné ze stejné družice na sousedním transpondéru - na frekvenci 11,567 GHz s vertikální polarizací, kde bude vysílání po přechodné době ukončeno.

technické parametry - Takbeer TV (55113), Best Direct TV (55114):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,553 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

původní technické parametry - Takbeer TV, Best Direct TV:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,567 GHz, pol. V, SR 22000, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

