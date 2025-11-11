Polské verze AMC Channel a Sundance TV žádají o českou licenci

Polské verze AMC Channel a Sundance TV žádají o českou licenciDNES! | redakce | tisk | názory
S českou vysílací licencí chtějí v zahraničí vysílat další televizní stanice. Společnost AMC Networks Central Europe požádala RRTV o udělení satelitních licencí pro programy AMC Channel Poland a Sundance TV Poland.
RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) se bude požadavky vysílatele zabývat na některém z příštích termínů zasedání.
AMC Networks provozuje s českou licencí filmové kanály AMC Channel v různých mutacích - pro Česko, Slovensko, Bulharsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Severní Makedonii, Černou Horu, Srbsko, Albánii, Slovinsko, Rumunsko, Maďarsko či Ukrajinu a Pobaltí.
Sundance Channel, další filmový kanál, zatím s českou licencí AMC Networks nikde neprovozuje. Tento program se dříve vysílal také na českém a slovenském trhu.