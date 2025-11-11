Quantcast
Úterý, 11. listopadu 2025

Polské verze AMC Channel a Sundance TV žádají o českou licenci

S českou vysílací licencí chtějí v zahraničí vysílat další televizní stanice. Společnost AMC Networks Central Europe požádala RRTV o udělení satelitních licencí pro programy AMC Channel Poland a Sundance TV Poland.

RRTV (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání) se bude požadavky vysílatele zabývat na některém z příštích termínů zasedání.

AMC Networks provozuje s českou licencí filmové kanály AMC Channel v různých mutacích - pro Česko, Slovensko, Bulharsko, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Severní Makedonii, Černou Horu, Srbsko, Albánii, Slovinsko, Rumunsko, Maďarsko či Ukrajinu a Pobaltí.

Sundance Channel, další filmový kanál, zatím s českou licencí AMC Networks nikde neprovozuje. Tento program se dříve vysílal také na českém a slovenském trhu.

Nova Cinema v DVB-T2 multiplexu 24
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Klesá zájem o DVB-T2, kabel i satelit. I starší sledují videa z internetu
Sweet.tv: Velká předvánoční akce na předplatné
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
GP1 TV v nabídce Lepší.TV
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
Magio TV nově nabízí rozhlasové stanice
Nový sportovní FAST HD kanál volně na 13E

