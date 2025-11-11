MS ve fotbale 2026 bude i na STVR

MS ve fotbale 2026 bude i na STVRDNES! | redakce | tisk | názory
Největší fotbalová událost příštího roku - Mistrovství světa ve fotbale 2026 bude také na obrazovkách slovenského veřejnoprávního vysílatele STVR, která od JOJ Group získala sublicenci.
Diváci STVR se mohou těšit na celkově 50 zápasů, které nabídne televizní okruh :Šport (STVR Šport) a v rozhlasovém vysílání Rádia Slovensko.
V televizním vysílání nabídne STVR na programu :Šport 34 zápasů ve skupinové fázi, 7 duelů v šestnáctifinále, 4 osmifinálové zápasy, 3 ve čtvrtfinále, jedno semifinále a finále. Součástí dohody jsou i rozhlasová práva, která STVR využije na základě úspěchů slovenské reprezentace v kvalifikaci.
Vedle živých přenosů přichystá STVR i průvodní obsah. Diváci se mohou těšit na studia s hosty. 16dílný seriál "Cesta na MS" před samotným šampionátem a také vysílání losování MS. Televizní okruh :Šport nabídne i losování baráže o účast na šampionátu v případě, že se bude týkat Slovenska.