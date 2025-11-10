Maďarsko bude mít vlastní satelit. Spolupracuje s Eutelsatem

Maďarsko bude mít vlastní satelit. Spolupracuje s EutelsatemDNES! | redakce | tisk | názory
Maďarsko chystá vlastní telekomunikační satelit na geostacionární dráze. Z tohoto důvodu společnost 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) podepsala dohodu o geostacionární pozici a licenci na využívání frekvencí s francouzským operátorem Eutelsat.
Eutelsat udělil společnosti 4iG SDT exkluzivní 15letou licenci, počínaje vypuštěním a provozem geostacionární družice HUGEO na určené orbitální pozici a s ní spojených frekvencí. Uzavřená slouva tvoří základ satelitního programu HUSAT. Přesná orbitální pozice, frekvenční práva a oblasti pokrytí satelitem zůstávají v souladu s podmínkami dohody mezi 4iG a Eutelsatem důvěrné.
HUSAT je maďarský satelitní projekt, největší soukromě iniciovaný a financovaný vesmírný plán ve střední a východní Evropě. Do roku 2032 má za úkol vynést jednu geostacionární telekomunikační družici (HUGEO) a osm družic pro pozorování na nízké oběžné dráze Země (HULEO).
Dlouhodobé partnerství mezi společnostmi 4iG a Eutelsatem zajistilo Maďarsku pozici na mapě kosmického průmyslu v Evropě a otevírá nové horizonty v národním rozvoji satelitních technologií. Přispívá také k budování satelitní infrastruktury skupiny 4iG, posilování digitální suverenity a rozvoji služeb pozorování Země a telekomunikačních služeb nové generace.