Pondělí, 10. listopadu 2025, svátek má Evžen

Maďarsko bude mít vlastní satelit. Spolupracuje s Eutelsatem

DNES!

Maďarsko chystá vlastní telekomunikační satelit na geostacionární dráze. Z tohoto důvodu společnost 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) podepsala dohodu o geostacionární pozici a licenci na využívání frekvencí s francouzským operátorem Eutelsat.

Eutelsat udělil společnosti 4iG SDT exkluzivní 15letou licenci, počínaje vypuštěním a provozem geostacionární družice HUGEO na určené orbitální pozici a s ní spojených frekvencí. Uzavřená slouva tvoří základ satelitního programu HUSAT. Přesná orbitální pozice, frekvenční práva a oblasti pokrytí satelitem zůstávají v souladu s podmínkami dohody mezi 4iG a Eutelsatem důvěrné.

HUSAT je maďarský satelitní projekt, největší soukromě iniciovaný a financovaný vesmírný plán ve střední a východní Evropě. Do roku 2032 má za úkol vynést jednu geostacionární telekomunikační družici (HUGEO) a osm družic pro pozorování na nízké oběžné dráze Země (HULEO).

Dlouhodobé partnerství mezi společnostmi 4iG a Eutelsatem zajistilo Maďarsku pozici na mapě kosmického průmyslu v Evropě a otevírá nové horizonty v národním rozvoji satelitních technologií. Přispívá také k budování satelitní infrastruktury skupiny 4iG, posilování digitální suverenity a rozvoji služeb pozorování Země a telekomunikačních služeb nové generace.

Nova Cinema v DVB-T2 multiplexu 24
Skylink: Filmy, dokumenty a sport v listopadu pro všechny
Nova Krimi odstartovala. Nahradila původní Nova Gold
Klesá zájem o DVB-T2, kabel i satelit. I starší sledují videa z internetu
OK TV přerušila vysílání v DVB-T2
Česká televize začala na Slovensku žádat o distribuční poplatky
Tři FTA programy testují v DVB-S2 multiplexu na 28,2E
Sweet.tv: Velká předvánoční akce na předplatné
Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play
ČT uvede animovaný seriál Rychlé šípy
GP1 TV v nabídce Lepší.TV
Magio TV nově nabízí rozhlasové stanice

