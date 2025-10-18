Quantcast
Ariane 6 vynese satelity Galileo

Čtvrtý a zároveň poslední komerční let nosné rakety Ariane 6 v tomto roce vynese na oběžnou dráhu dvojici evropských navigačních satelitů Galileo (Galileo L14) s využitím rakety Ariane 62 (mise VA266).

Po startu rakety se satelity Galileo bude následovat první let rakety Ariane 64, která dopraví do vesmíru satelity Kuiper pro širokopásmovou konstelaci projektu společnosti Amazon (mise VA267).

Ještě před těmito starty vynese raketa Ariane 6 do vesmíru satelit Evropské unie Copernicus Sentinel-1D. Start mise VA265 je naplánován na 4. listopad 2025.

Termíny startů VA266 a VA267 budou upřesněny zhruba měsíc před jejich plánovaným letem.

