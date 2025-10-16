Česká televize natáčí nový seriál Kamarád

Česká televize natáčí nový seriál KamarádDNES! | redakce | tisk | názory
Česká televize odstartovala natáčení hraného seriálu Kamarád, který vychází ze skutečného příběhu z prostředí školního turistického oddílu. Seriál otevírá téma manipulace, zneužití důvěry a síly vztahu mezi dospělým a dospívajícím.
V devíti on-line first epizodách ukáže, jak těžké může být odhalit a uchopit závažné pochybení a jak komplikovaně někdy funguje systém spravedlnosti.
„
Česká televize se nebojí závažných témat. Vedle úspěšného seriálu Ratolesti právě začínáme natáčet další důležitý projekt - Kamarád. Otevíráme otázku, která je sice bolestivá, ale pro naši společnost zásadní. Jen otevřená diskuse a pojmenování problému mohou přispět k prevenci,“ říká ředitelka divize obsahu České televize Tereza Polachová.
Tvůrci vycházejí z autentických spisů a výpovědí, ale příběh zpracovávají anonymně. Cílem je ukázat, proč je pro mladého člověka složité rozeznat hranice přátelství a jak obtížně na podobné situace reaguje okolí - od školy přes rodiče až po justici.
„
Seriál Kamarád se snaží objasnit příběh a téma ‚Jak je možné, že odsouzený učitel znova učí a společnost tomu neumí zabránit?‘. A protože bude k dispozici také v iVysílání v devíti patnáctiminutových epizodách, jsou jednotlivé díly poměrně vyhraněné, s cílem diváka něčím překvapit a motivovat, aby si pustil tu další. Se scenáristou a režisérem Petrem Pylypčukem a dramaturgem Tomášem Feřtkem jsme se rozhodli, že každá z epizod bude věnovaná jiné postavě, a tím pádem jiné perspektivě vyprávění. A tak s každou další epizodou ukazujeme, z čeho se ta společenská bezmoc poskládala,“ říká o projektu kreativní producentka Kateřina Ondřejková.
Režie a scénáře se ujal Petr Pylypčuk, je autorem krátkého filmu Osmý den, který měl svou světovou premiéru v oficiálním výběru soutěžní sekce La Cinef na Filmovém festivalu v Cannes v roce 2023. V hlavních rolích se objeví mimo jiné Matouš Ruml a Jakub Jenčík. Premiéra je plánována na rok 2026.
Seriál Kamarád je určen divákům od 12 let. Jeho součástí budou i speciálně připravené videomateriály pro školy, které mají podpořit osvětu, prevenci a bezpečnou debatu o vztazích, důvěře a zodpovědnosti.
zdroj: ČT