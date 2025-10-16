Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 16. října 2025, svátek má Havel

Česká televize natáčí nový seriál Kamarád

DNES! | redakce | tisk | názory

Česká televize odstartovala natáčení hraného seriálu Kamarád, který vychází ze skutečného příběhu z prostředí školního turistického oddílu. Seriál otevírá téma manipulace, zneužití důvěry a síly vztahu mezi dospělým a dospívajícím.

V devíti on-line first epizodách ukáže, jak těžké může být odhalit a uchopit závažné pochybení a jak komplikovaně někdy funguje systém spravedlnosti.

Česká televize se nebojí závažných témat. Vedle úspěšného seriálu Ratolesti právě začínáme natáčet další důležitý projekt - Kamarád. Otevíráme otázku, která je sice bolestivá, ale pro naši společnost zásadní. Jen otevřená diskuse a pojmenování problému mohou přispět k prevenci,“ říká ředitelka divize obsahu České televize Tereza Polachová.

Natáčení seriálu Kamarád (foto: Česká televize)
▲ Natáčení seriálu Kamarád (foto: Česká televize)

Tvůrci vycházejí z autentických spisů a výpovědí, ale příběh zpracovávají anonymně. Cílem je ukázat, proč je pro mladého člověka složité rozeznat hranice přátelství a jak obtížně na podobné situace reaguje okolí - od školy přes rodiče až po justici.

Seriál Kamarád se snaží objasnit příběh a téma ‚Jak je možné, že odsouzený učitel znova učí a společnost tomu neumí zabránit?‘. A protože bude k dispozici také v iVysílání v devíti patnáctiminutových epizodách, jsou jednotlivé díly poměrně vyhraněné, s cílem diváka něčím překvapit a motivovat, aby si pustil tu další. Se scenáristou a režisérem Petrem Pylypčukem a dramaturgem Tomášem Feřtkem jsme se rozhodli, že každá z epizod bude věnovaná jiné postavě, a tím pádem jiné perspektivě vyprávění. A tak s každou další epizodou ukazujeme, z čeho se ta společenská bezmoc poskládala,“ říká o projektu kreativní producentka Kateřina Ondřejková.

Natáčení seriálu Kamarád (foto: Česká televize)
▲ Natáčení seriálu Kamarád (foto: Česká televize)

Režie a scénáře se ujal Petr Pylypčuk, je autorem krátkého filmu Osmý den, který měl svou světovou premiéru v oficiálním výběru soutěžní sekce La Cinef na Filmovém festivalu v Cannes v roce 2023. V hlavních rolích se objeví mimo jiné Matouš Ruml a Jakub Jenčík. Premiéra je plánována na rok 2026.

Seriál Kamarád je určen divákům od 12 let. Jeho součástí budou i speciálně připravené videomateriály pro školy, které mají podpořit osvětu, prevenci a bezpečnou debatu o vztazích, důvěře a zodpovědnosti.

zdroj: ČT

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Potvrzeno: MTV ukončí své hudební kanály
Potvrzeno: MTV ukončí své hudební kanály
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
Třetí fáze testů 5G vysílání
Třetí fáze testů 5G vysílání
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
KVIFF.TV v nabídce SledovaniTV
KVIFF.TV v nabídce SledovaniTV

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová
21:05 Gejzír
21:35 Máte slovo s M. Jílkovou
kanál CT2 20:00 Queensland, sluneční stát Austrálie
21:00 Manu a Matěj na cestě po střední Itálii (2/10)
21:25 Klenoty s vůní benzínu II (7/9)
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Bratři a sestry (15)
21:40 Comeback
kanál PRIMA 20:15 Polabí (16)
21:35 Ano, šéfe!
22:45 Inkognito
kanál SEZNAM 20:10 Jak básníkům chutná život
22:25 Labyrint (3)
23:40 Labyrint (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:05 Téma Týdne
22:00 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Láska na Lanzarote
22:05 Sestrička Lea
23:05 Julie Lescautová
kanál DVOJKA 20:10 Moja diagnóza
20:35 100. výročie narodenia Margaret Thatcherovej
22:10 SK dejiny
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XI. (14)
21:55 Farma XVII.
23:10 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 30 případů majora Zemana (19)
22:15 30 případů majora Zemana (20)
00:10 Jak jsem přežil

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook