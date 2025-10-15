Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 15. října 2025, svátek má Tereza

Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play

DNES! | redakce | tisk | názory

Česká verze dating show Naked Attraction CZ/SK bude k dispozici také divákům na Slovensku. Do své nabídky ji zařadí tamní streamovací platforma JOJ play, provozovatele mediální skupiny JOJ.

Naked Attraction CZ/SK je formátem, který doposud na slovenském streamu nebyl - seznamku, která odhaluje vše, co jé pořady pouze naznačují. Nejdiskutovanější seznamovací show divákům nabídne JOJ play poprvé dnes. A to exkluzivně.

Streamovací služba JOJ play. Ilustrační foto (foto: TV JOJ)
▲ Streamovací služba JOJ play. Ilustrační foto (foto: TV JOJ)

Formát rozdělil veřejnost a spustil bouřlivé reakce už při české premiéře.

Dnes 15. října ve 22:00 hodin nabídne JOJ play rovnou dvě nové epizody a také i bonusový podcast, ve kterém se budou rozebírat zákulisí, reakce a nejodvážnější momenty show. Diváci tak dostanou více, než nabízí samotná epizoda - autentické výpovědi, zákulisní postřehy i reakce účinkujících.

V show si jeden z účastníků vybírá partnera na rande podle toho nejpřímějšího možného kritéria - podle nahého těla. Boxy, nahé postavy, žádné stylizované profily ani upravené fotky. Jen realita, odvaha a autentičnost. Formát moderuje Monika Timková.

Formát, který v zahraničí dlouhodobě patří mezi virální fenomény, si získal pozornost i v Česku, kde premiéra přinesla více než 1,5 milionu interakcí na sociálních sítích a televize ÓČKO se stala lídrem trhu v mladém publiku 15-24 let.

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Skylink: Sport a dokumenty v říjnu pro všechny
Potvrzeno: MTV ukončí své hudební kanály
Potvrzeno: MTV ukončí své hudební kanály
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
freeSAT: Přeladění vybraných stanic na Thoru
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Slovenská TV Spark pod novým názvem Kanal 1
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
Na JOJ Šport se vrací prestižní evropský fotbal
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
prima+ nabídne Naked Attraction CZ+SK, dříve než Óčko
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Přežít svou hlavu. Dokument ČT o mladých s bolestí v duši
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Na ČT1 startuje seriál Ratolesti
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
Antik Sat přidává do nabídky JOJ Svet HD
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
Ve Španělsku vzniká obdoba německé platformy HD+
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
StarDance Tour 2025 startuje. Natočí se silvestrovský speciál
KVIFF.TV v nabídce SledovaniTV
KVIFF.TV v nabídce SledovaniTV

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Zločin na dobré cestě (6/12)
21:10 Panoptikum Města pražského (7/10)
22:15 13. komnata Tomáše Šebka
kanál CT2 20:00 Windsorové pod drobnohledem (2/5)
20:50 Bedekr XI
21:20 Trošku se to pozmění
kanál NOVA 20:13 Sportovní noviny
20:20 Hell´s Kitchen Česko II (8)
21:45 Jáma lvová (8)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (69)
21:40 Show Jana Krause
22:40 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka (3)
21:30 Sanitka (4)
22:45 Hrabě Monte Christo (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Talkshow Tomáše Magnuska
21:20 Sejdeme se na Cibulce
22:25 Poklad z půdy
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Gaskonsku
22:10 Tulák 11: Krehký tanečník
23:40 Hymna SR
kanál DVOJKA 20:10 Veľké malé cesty (3/3)
21:00 Herec - Portrét Ivana Mistríka
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože III.
22:00 Jama levova III.
23:20 Love Island V.
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Prázdniny pro psa
22:00 Kriminálka Kraj II. (7)
23:25 Prokurátorka (7)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2025
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook