Naked Attraction CZ/SK také na JOJ play

Naked Attraction CZ/SK také na JOJ playDNES! | redakce | tisk | názory
Česká verze dating show Naked Attraction CZ/SK bude k dispozici také divákům na Slovensku. Do své nabídky ji zařadí tamní streamovací platforma JOJ play, provozovatele mediální skupiny JOJ.
Naked Attraction CZ/SK je formátem, který doposud na slovenském streamu nebyl - seznamku, která odhaluje vše, co jé pořady pouze naznačují. Nejdiskutovanější seznamovací show divákům nabídne JOJ play poprvé dnes. A to exkluzivně.
Formát rozdělil veřejnost a spustil bouřlivé reakce už při české premiéře.
Dnes 15. října ve 22:00 hodin nabídne JOJ play rovnou dvě nové epizody a také i bonusový podcast, ve kterém se budou rozebírat zákulisí, reakce a nejodvážnější momenty show. Diváci tak dostanou více, než nabízí samotná epizoda - autentické výpovědi, zákulisní postřehy i reakce účinkujících.
V show si jeden z účastníků vybírá partnera na rande podle toho nejpřímějšího možného kritéria - podle nahého těla. Boxy, nahé postavy, žádné stylizované profily ani upravené fotky. Jen realita, odvaha a autentičnost. Formát moderuje Monika Timková.
Formát, který v zahraničí dlouhodobě patří mezi virální fenomény, si získal pozornost i v Česku, kde premiéra přinesla více než 1,5 milionu interakcí na sociálních sítích a televize ÓČKO se stala lídrem trhu v mladém publiku 15-24 let.